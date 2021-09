Covid-19 Nidwalden will weiter Gratistests Pro Person und Monat soll ein bestimmtes Kontingent an Antigen-Schnelltests gratis bleiben. Das fordert der Regierungsrat vom Bund.

Der Kanton Nidwalden spricht sich in seiner Stellungnahme an den Bund zur Anpassung der Kostenübernahme von Covid-19-Tests dafür aus, dass pro Person und Monat ein bestimmtes Kontingent an Antigen-Schnelltests weiter gratis sein soll, wie es in einer Mitteilung heisst. Diese Regelung soll bis zum Ende der Zertifikatspflicht gelten.

Ursprünglich hatte der Bundesrat entschieden, ab dem 1. Oktober die Kosten für Covid-19-Tests bei asymptomatischen Personen nicht mehr zu übernehmen. Nun hat er diese Frist bis zum 10. Oktober verlängert und gleichzeitig vorgeschlagen, die Antigen-Schnelltests von Personen, die eine erste Impfung erhalten haben, noch bis Ende November zu finanzieren.

«Ungeimpfte würden faktisch ausgegrenzt»

Der Kanton Nidwalden ist der Ansicht, dass die Übernahme der Kosten von Antigen-Schnelltests auch von ungeimpften Personen bis zum Ende der Zertifikatspflicht weitergeführt werden sollte – zumindest bis zu einem gewissen Grad. Wenn ungeimpfte Personen die Kosten für die erforderlichen Tests ausnahmslos selber tragen müssten, um ein Zertifikat zu erlangen, würden diese faktisch ausgegrenzt und in ihren Freiheitsrechten übermässig eingeschränkt, wird Gesundheitsdirektorin Michèle Blöchliger in der Mitteilung zitiert. (lur)