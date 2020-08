Nidwalden zieht positives Fazit zu Schutzkonzepten von Betrieben Der Kanton Nidwalden hat die Prüfung von Schutzkonzepten im Arbeitsbereich verstärkt. Bislang kann ein positives Fazit gezogen werden. Erst nach dem 2. September kann der Kanton aufgrund der bis dahin vorliegenden Anforderungen über Bewilligungen von Anlässen mit mehr als 1000 Besuchern entscheiden.

Ein Bildschirm zeigt die neuen BAG-Plakate an, die auf spezifische Alltagssituationen Bezug nehmen, waehrend einer Medienkonferenz zur Situation des Coronavirus (COVID-19), am Donnerstag, 30. Juli 2020 in Bern. (KEYSTONE/Anthony Anex) Anthony Anex / KEYSTONE

(pd/mu) Die Abstands- und Hygieneregeln zur Eindämmung des Coronavirus gelten laut einer Mitteilung des Nidwaldner Regierungsrats nicht nur in der Freizeit, sondern auch in der Berufswelt. Seit geraumer Zeit hat der Kanton seine Kon­trolltätigkeit zur Einhaltung von Schutzkonzepten in Betrieben intensiviert. Die Spannweite der überprüften Konzepte reicht dabei von Restaurants über Einkaufsläden und Produktionsfirmen bis hin zu Freizeit- und Unterhaltungsbetrieben.

«Bislang dürfen wir ein sehr positives Fazit ziehen. Es gab keinen Anlass zu nennenswerten Beanstandungen. Wo nötig, wurde mit den Verantwortlichen das Gespräch gesucht, um Verbesserungen beim Schutz von Angestellten und Kunden zu erzielen», lobt Gesundheits- und Sozialdirektorin Michèle Blöchliger die Betriebe.

Reiserückkehrer stehen in der Verantwortung

Stichprobenartige Kontrollen finden auch bei Personen statt, die sich seit dem 6. Juli in einem Land aufgehalten haben, in dem ein erhöhtes Infektionsrisiko herrscht und daher eine Quarantäne und Meldepflicht nach der Einreise nach Nidwalden besteht. Derzeit befinden sich rund 60 Reiserückkehrer in Quarantäne. Sollten sich darunter auch schulpflichtige Kinder oder Lernende befinden, so werden sie den Schulstart verpassen, sofern die zehntägige Quarantänefrist noch nicht abgelaufen ist. «Die Gesundheit aller Personen im schulischen Umfeld hat oberste Priorität. Deshalb ist es wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler die Quarantänepflicht einhalten und dem Unterricht in dieser Zeit fernbleiben», hält Bildungsdirektor Res Schmid fest.

Kanton wartet auf Bewilligungskriterien für Grossanlässe

Was die Aufhebung des Verbots für Grossveranstaltungen per 1. Oktober 2020 betrifft, die der Bundesrat am vergangenen Mittwoch bekannt gegeben hat, wartet der Kanton Nidwalden laut der Mitteilung die einheitlichen Bewilligungsanforderungen ab, die der Bund zusammen mit den Kantonen bis zum 2. September ausarbeiten will. Aus diesen werden anschliessend die Bedingungen für Grossanlässe mit über 1000 Personen in Nidwalden abgeleitet. Erst danach wird es möglich sein, Gesuche für die Durchführung entsprechender Veranstaltungen zu prüfen.