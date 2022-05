Nidwalden Zitterpartien bis zum Schluss am Schüler-Fussballturnier Rund 700 Kinder und Jugendliche aus Nidwalden zeigen ihr Talent auf dem Rasen.

Im Final musste der Entscheid per Penaltyschiessen getroffen werden. Bild: PD

Das kantonale Schüler-Fussballturnier fand mit insgesamt 86 gemeldeten Teams an zwei Mittwochnachmittagen im Mai statt. Laut einer Mitteilung der Nidwaldner Bildungsdirektion zeigten rund 700 Kinder und Jugendlichen aus den Nidwaldner Gemeinden den Zuschauerinnen und Zuschauern spannenden Fussball.

Die Schülerinnen und Schüler des 7.-9. Schuljahres spielten am 11. Mai in Stans und Hergiswil. Insgesamt nahmen 17 Mädchen- und 24 Knabenteams teil. Die Siegerinnen und Sieger qualifizieren sich fürs schweizerische Finalturnier am 8. Juni 2022 in Basel. Zudem ist das Turnier für die Oberstufenklassen die letztmögliche Möglichkeit, um für den NSV-Klassencup noch Punkte zu sammeln.

Penaltyschiessen im Final

Der Klassencup ist eine Wertung, in welcher die Nidwaldner Klassen des 7.-9. Schuljahres an den einzelnen freiwilligen Schulsportwettkämpfen in den Sportarten Leichtathletik, Unihockey, Volleyball, Handball, Basketball und Fussball Punkte sammeln können und am Ende des Schuljahres eine Preisübergabe stattfindet. Beim Fussballturnier gewinnen das Kollegi Stans, Oberdorf und Stans bei den Mädchen und bei den Knaben dominiert Stans im 7. und 8. und Ennetbürgen im 9. Schuljahr.

Am Mittwoch zeigten die Schülerinnen und Schüler von der 4.-6. Klasse auf dem Rasen ihr Können. Bereits im ersten Spiel fällt Ramona Schallberger mit ihrem fussballerischen Talent auf. Die Zwölfjährige aus Oberdorf spielte beim SC Buochs, bis sie vor zwei Jahren zum FC Luzern wechseln konnte. «In unserer Klasse wollten nur drei Mädchen am Fussballturnier mitspielen. So spielen wir jetzt halt einfach bei den Knaben mit. Es macht richtig Spass», wird sie in der Mitteilung zitiert.

Ramona kann auch bei den Knaben souverän mithalten. Ihr Team aus Oberdorf gewinnt die Vorrunde, muss sich dann aber im Final im Penaltyschiessen gegen das Team aus Ennetmoos geschlagen geben. Im 5. Schuljahr gewinnt die Klasse aus dem Kniri Schulhaus in Stans ebenfalls im Penaltyschiessen. Oberdorf gewinnt in der Kategorie Knaben 4. Klasse. In der Kategorie Mädchen gewinnt Buochs (4. Klasse), Stans (5. Klasse) und Beckenried (6. Klasse). Auch die Siegerinnen und Sieger der Primarstufe werden Nidwalden am Finaltag in Basel vertreten. (pd/nke)