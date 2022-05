Nidwalden Zivilschutz ist stark gefordert: Schon jetzt so viele Stunden geleistet wie normalerweise in einem ganzen Jahr Die Dienste der Zivilschutzorganisation Nidwalden wurden in den ersten Monaten 2022 stark in Anspruch genommen. Die Nachfrage bleibt auch in den kommenden Monaten gross.

Zuerst die Einsätze im kantonalen Covid-19-Impfzentrum, dann die Ukraine-Krise und daneben noch ordentliche Aufträge: Die Dienste der Zivilschutzorganisation (ZSO) Nidwalden sind in diesem Jahr ausserordentlich gefragt, heisst es in einer Mitteilung vom Amt für Militär und Bevölkerungsschutz des Kantons Nidwalden. Der Start ins 2022 sei geprägt gewesen von der Unterstützung des kantonalen Corona-Impfzentrums im alten Zeughaus in Oberdorf, wo die Angehörigen der ZSO Nidwalden für die Einrichtung und anschliessend bis nach Mitte Februar auch für administrative und logistische Abläufe zuständig waren.

Für die Haustiere von ukrainischen Kriegsflüchtlingen stellten die Zivilschützer in der Aufnahmestelle in Stansstad eigene Tierboxen her. Bild: PD

Mit der erwarteten Ankunft von ersten Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine funktionierte die Zivilschutzorganisation seine Unterkunft in Stansstad innert kurzer Zeit in eine Erstaufnahmestelle mit Schlaf- und Aufenthaltsmöglichkeiten für Familien, Paare und Einzelpersonen um. Eine besondere Herausforderung sei der Umstand gewesen, dass viele Geflüchtete ihre Haustiere mit in die Unterkunft brachten. «Kurzerhand wurde der komplette Geräteraum geräumt und mit eigens hergestellten Tierboxen eingerichtet, damit die Schutzsuchenden ihre tierischen Freunde stets in der Nähe hatten», heisst es von Seiten des Kantons. Hinzu seien weitere logistische und administrative Leistungen gekommen, etwa bei der Erfassung der neu in die Unterkunft eintretenden Flüchtlinge. In der Anfangsphase seien auch betreuerische Fähigkeiten der Zivilschutzleistenden gefragt gewesen, bis dieser Bereich nach und nach mit Personal besetzt werden konnte, die einen entsprechenden (beruflichen) Hintergrund mitbrachten.

Mithilfe bei zahlreichen Grossanlässen

Trotz dieser unerwarteten und herausfordernden Einsätze sei es der Zivilschutzorganisation bisher gelungen, auch die bereits ordentlich bewilligten Aufträge im vorgesehenen Rahmen wahrzunehmen. So unterstützten Zivilschützer aus Nidwalden die Organisatoren des Engadiner Skimarathons und halfen vor kurzem beim Aufbau der Infrastruktur für das Freilichtspiel «Doppelmord auf der Gruobialp» auf Maria-Rickenbach. Beim Aufbau für das Innerschweizerische Schwing- und Älplerfest von Anfang Juli 2022 auf dem Flugplatz Buochs werden ihre Dienste erneut in Anspruch genommen.

Zivilschützer helfen beim Aufbau der Infrastruktur des Freilichtspiels «Doppelmord auf der Gruobialp» auf Maria-Rickenbach tatkräftig mit. Bild: PD

Zusammengerechnet haben die Zivilschutzangehörigen bisher rund 670 Manntage im laufenden Jahr geleistet. In den ersten fünf Monaten haben die Zivilschutzleistenden somit so viele Einsatztage hinter sich wie zu normalen Zeiten über ein ganzes Jahr. «Ich bin sehr stolz auf die Einsatzbereitschaft unserer Zivilschützer, die auch in für sie ungewohnten Situationen motiviert und engagiert ans Werk gehen», wird Zivilschutzkommandant Sandro Magistretti in der Mitteilung des Kantons zitiert. Ihm sei bewusst, dass die Arbeitgebenden der Zivilschützer ein starkes Entgegenkommen an den Tag legen müssten, damit diese Einsätze überhaupt erfolgen könnten. «Ohne ihre Flexibilität und ihrem Wohlwollen gegenüber dem Zivilschutz wäre all dies nicht möglich gewesen, weshalb auch ihnen ein grosser Dank gebührt», betont Sandro Magistretti. Er gibt seiner Hoffnung Ausdruck, dass dies auch in Zukunft so bleiben wird: «Einsätze des Zivilschutzes in Notsituationen können immer wieder vorkommen und sind im Voraus nicht planbar, aber meistens umso wichtiger zu Gunsten der Bevölkerung.» (pd/inf)