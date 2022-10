Nidwalden Zwei Unfälle mit zwei Töfffahrern fordern zwei Verletzte Bei zwei Verkehrsunfällen in Stansstad und Beckenried sind zwei Töfffahrer verletzt wurden. Sie mussten mit dem Rettungsdienst in Spitäler eingeliefert werden.

Die Töfffahrer mussten mit der Ambulanz ins Spital gebracht werden. Symbolbild: Leser Sven Von Holzen

In Stansstad, im Gebiet Helleg, musste ein Autofahrer am Montagabend eine Vollbremsung einleiten, weil ihm zwei Velofahrer auf seiner Spur entgegenkamen. Ein nachfolgender Töfffahrer bemerkte dies zu spät und prallte ins Auto. Der Töfffahrer zog sich unbestimmte Verletzungen zu und musste mit dem Rettungsdienst ins Spital gebracht werden.

Am frühen Dienstagmorgen wollte ein 76-jähriger Autofahrer sein Auto in Beckenried umparken. Er bog in die Buochserstrasse ein und übersah einen entgegenkommenden Töfffahrer. Der 17-jährige Töfffahrer kam zu Fall und musste mit dem Rettungsdienst mit unbestimmten Verletzungen in ein Spital überführt werden. (rem)