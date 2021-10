Nidwalden Zweites Coronatestcenter nimmt am Donnerstag Betrieb in Oberdorf auf – Voranmeldung zwingend Der Kanton Nidwalden hat wegen der gestiegenen Nachfrage nach Covid-19-Tests ein zweites Testcenter erstellt. Dieses befindet sich am Standort des alten Zeughauses in Orberdorf. Wer sich testen lassen will, muss sich vorher anmelden.

Die Kapazitäten für einen PCR-Test oder Antigen-Schnelltest im Testcenter beim Spital Nidwalden würden an ihre Grenzen stossen, schreibt die Staatskanzlei in einer Mitteilung am Dienstag. Deswegen öffnet am Donnerstag, 7. Oktober 2021 ein zweites Testcenter in Oberdorf. Dieses befindet sich am selben Standort wie das Walk-in-Angebot für Impfungen, im alten Zeughaus an der Wilstrasse 1.

Bild: Patrick Hürlimann (Stans, 16 November 2020)

Eine Online-Anmeldung unter www.nw.ch ist zwingend. Es könnten weder telefonisch noch vor Ort Termine vereinbart werden und spontane Tests könnten keine vorgenommen werden, so die Staatskanzlei. Es werden sowohl PCR-Tests als auch Antigen-Schnelltests vorgenommen.

So sind die Nidwaldner Testcenter geöffnet*: Altes Zeughaus Oberdorf:

Donnerstag 17 bis 20 Uhr

Freitag und Samstag 8 bis 12 Uhr

Spital Nidwalden:

Montag bis Freitag 7 bis 19 Uhr

Samstag und Sonntag von 7.30 bis 18 Uhr

Die Einführung der Covid-19-Zertifikatspflicht sowie die Herbstferien und damit verbundene Reisezeit haben für einen Anstieg der Nachfrage nach Coronatests im Kanton Nidwalden gesorgt. Da gewisse Reiseländer bei Kindern bereits ab 6 Jahren einen negativen Test verlangen, sei von einem anhaltenden Interesse an Testmöglichkeiten auszugehen. Zusätzlich sind auch die Öffnungszeiten des Testcenters beim Spital Nidwalden ausgedehnt worden. Auch dafür ist eine Anmeldung zwingend, online unter www.spital-nidwalden.ch oder während den Öffnungszeiten telefonisch unter 041 618 17 92. Nach wie vor bieten auch einige Arztpraxen Coronatests an.

Der Kanton Nidwalden betont, dass er trotz Ausdehnung der Testkapazitäten der Bevölkerung weiterhin empfiehlt, sich gegen Covid-19 zu impfen. Denn eine Impfung biete den wirksamsten Schutz vor einer Infektion und einem schweren Krankheitsverlauf. (spe)