Nidwalden/Obwalden/Uri Covid-19: Das gilt es bei der Steuererklärung zu beachten Homeoffice und Kurzarbeit werfen auch Fragen beim Ausfüllen der Steuererklärung auf. Die Kantone stellen Informationen für die Steuerpflichtigen zur Verfügung.

Dieses Jahr etwas anders: Die Kantone stellen Informationen für die Steuerpflichtigen zur Verfügung. Bild: Pius Amrein (Sarnen, 1. Februar 2021)

Schon bald wird wieder die Aufforderung ins Haus flattern, die Steuererklärung auszufüllen. Mit Blick auf das vergangene Jahr werden sich viele Steuerpflichtige fragen, wie sich die Massnahmen zur Eindämmung des Coronavirus auf die Steuererklärung auswirken. Im Zentrum des Interesses dürfte stehen, wie die Berufskosten in der Steuererklärung geltend gemacht werden. Viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben unter Umständen einen Teil des Jahres im Homeoffice verbracht. Das tägliche Pendeln zum Arbeitsort etwa fiel dabei weg oder auch das Mittagessen auswärts. Die Kantone Uri, Nidwalden und Obwalden haben festgelegt, wie unselbständig erwerbende Personen ihre Berufskosten deklarieren müssen. Auf den Websites der kantonalen Steuerämter sind dazu Merkblätter zu finden. Die Regelungen in den drei Kantonen sind vergleichbar – auch in weiteren Bereichen.

Bei covid-19-bedingtem Homeoffice können die Steuerpflichtigen ihre Berufskosten so aufführen, wie wenn sie ohne die Massnahmen zur Eindämmung der Coronapandemie angefallen wären. Darunter fallen die Fahrkosten, die Mehrkosten für auswärtige Verpflegung sowie die Berufskostenpauschale. Die tatsächlichen Kosten des Homeoffice sind nur dann steuerlich abzugsfähig, wenn sie nicht vom Arbeitgeber vergütet wurden und sie den pauschalen Abzug für übrige berufsbedingte Kosten übersteigen. Dafür muss der entsprechende Nachweis erbracht werden. Der Abzug der effektiven Kosten und der Pauschalabzug können nicht kombiniert werden.

Kurzarbeitsentschädigung ist im Lohnausweis enthalten

Viele Berufstätige wurden 2020 von ihren Arbeitgebern für kürzere oder längere Zeit in Kurzarbeit geschickt. Die Kurzarbeitsentschädigung muss nicht separat deklariert werden, da sie im Lohnausweis aufgeführt ist. Ähnlich verhält es sich auch mit den Corona-Erwerbsausfallentschädigungen. Sofern diese allerdings direkt ausbezahlt wurden, sind sie separat anzugeben.

Bestimmungen gibt es auch zu den Fremdbetreuungskosten für Kinder. Diese sind auch während des Lockdowns abzugsfähig, sofern die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind.

Wer ein Geschäftsfahrzeug für den Arbeitsweg benutzt, muss nach wie vor den Privatanteil von 9,6 Prozent des Kaufpreises deklarieren. Der geldwerte Vorteil bei der Zurverfügungstellung eines Geschäftsfahrzeugs für den Arbeitsweg kann hingegen um die Tage im Homeoffice und/oder der Kurzarbeit gekürzt werden. Werden allerdings trotz Homeoffice die vollen Fahrkosten und Mehrkosten für auswärtige Verpflegung geltend gemacht, kann entsprechend auch der geldwerte Vorteil für die Benützung des Geschäftsfahrzeuges für den Arbeitsweg nicht gekürzt werden.