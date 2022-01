Kommandowechsel Nidwalden hat seine erste Feuerwehrchefin Julia Jung führt neu die Feuerwehr Stansstad. Die erste Feuerwehrkommandantin freut sich auf ihre Funktion.

Julia Jung kommandiert neu die Feuerwehr Stansstad.

Seit 1. Januar 2022 ist die 43-jährige Julia Jung Kommandantin der Stansstader Feuerwehr und damit Chef von 120 Feuerwehrmännern und Feuerwehrfrauen. Sie wird Nachfolgerin von Andreas Matti, der in den letzten zwei Jahren Aufbauarbeit leistete. Seit 11 Jahren wohnt die begeisterte Feuerwehrfrau in Kehrsiten. Ein Jahr nach ihrem Umzug war sie bereits in der Stansstader Feuerwehr eingeteilt. «Die Stansstader freuten sich», sagte Jung, «denn ich war bereits als Gruppenführerin einsatzfähig.» Sie sei in Stansstad gut aufgenommen worden: «Es ist eine Möglichkeit, der Gemeinde, in der ich wohne, etwas zurückzugeben.» Ihr Wunsch für das nächste Jahr sei es, sich gut in ihrer neuen Funktion einzuarbeiten. «Ich freue mich auf meine Arbeit», so Jung. Als eines ihrer weiteren Ziele nennt sie die Kameradschaft. «Die möchten wir beibehalten.» Aber auch eine gute Stabilität im Kader sei ihr wichtig.

Begonnen hat ihr Engagement am Feuerwehrdienst, als sie vor 15 Jahren aus Deutschland in die Schweiz umsiedelte und beim Luzerner Kantonsspital eine Stelle im Controlling und Personalmanagement antrat. Dort meldete sie sich bei der Betriebsfeuerwehr. «Ich konnte mich gut integrieren und lernte Mitarbeiter kennen», sagt die studierte Betriebswissenschaftlerin. In Luzern erlangte sie das feuerwehrtechnische Wissen und besuchte später den Offizierskurs. Zudem ist Jung seit einigen Jahren als kantonale Feuerwehrinstruktorin tätig. Anfang Jahr wählte der Gemeinderat Julia Jung zur neuen Kommandantin. «Ich war mir sicher, dass ich das kann», sagt die neue Kommandantin gegenüber unserer Zeitung.

Grosser Einsatz während des Hochwassers

Im praktischen Einsatz an der Front ändert sich nichts, aber im Hintergrund ist sie für Budget, Alarmierungskonzepte und Kaderplanung verantwortlich. Sie bleibt wie alle andern in ihrem Zug eingeteilt. Je nach Situation kann Jung einen Einsatz leiten oder eine Gruppe führen. In der Regel übernimmt der erste Offizier, der auf dem Schadenplatz eintrifft, die Einsatzleitung. In Stansstad gibt es pro Jahr 60 bis 70 Feuerwehreinsätze. Klassische Brände sind eher selten; das Löschen gehört aber nach wie vor zur Hauptaufgabe.

Bei vielen Einsätzen leistet die Feuerwehr technische Unterstützung bei Unwettern oder Rutschungen. Einer der grössten und längsten Einsätze war die Überschwemmung im vergangenen Sommer. Julia Jung verbrachte die meiste Zeit in der Einsatzzentrale. Dort beantwortete sie telefonische Anfragen, führte das Journal und war im Funkkontakt mit den Einsatzkräften. Die Feuerwehr baute im Dorfbereich Fussstege, damit der Zugang zu den Häusern sicher gestellt war. Zudem waren zahlreiche Keller und Garagen unter Wasser.

Die Stansstader Feuerwehr sei gut aufgestellt, erzählt Jung. Zwei Feuerwehrzüge sind in Obbürgen, ein Zug ist in Kehrsiten und zwei Züge sind im Dorf. Rekrutierungsprobleme gibt es keine. «Wir haben genügend Nachwuchs», so die neue Kommandantin. «Man spürt auch, dass dieser oder jener weiter kommen möchte.» Es sei auch tragbar, dass viele auswärts tätig sind: «Wir haben eine gute Abdeckung.» Zudem freut sich Jung auf das neue Feuerwehrlokal, dass die Feuerwehr Stansstad im nächsten Jahre beziehen wird.

Immer mehr Frauen leisten Feuerwehrdienst

Heute seien rund 40 Prozent der Stansstader Feuerwehr Frauen. Früher waren es etwas weniger. Laut Feuerwehrinspektor Toni Käslin ist die Anzahl Frauen, die Feuerwehrdienst leisten, in den vergangenen Jahren gestiegen. In den Nidwaldner Feuerwehrkorps hat es auch einige Frauen im Offiziersgrad. «Aber», so Toni Käslin weiter, «Feuerwehrkommandantin ist Julia Jung in Nidwalden definitiv die erste.»