Nidwalden/Uri Winkelriedbus fährt öfters nach Altdorf Die beliebte Postautoverbindung Stans–Altdorf wird erneut ausgebaut. Die Nachfrage nimmt laufend zu.

Der Winkelriedbus. Bild: PD (Stans, 7. Dezember 2015)

Er ist aus dem Zentralschweizer ÖV-Angebot nicht mehr wegzudenken. Dank des Winkelriedbusses sind Nidwalden und Uri näher zusammengerückt. Rund 40 Minuten dauert die Fahrt von Stans nach Altdorf. Die schnelle Postautoverbindung ist seit der Eröffnung des Kantonsbahnhofes Altdorf im vergangenen Dezember besonders attraktiv – dank schneller Intercity-Verbindungen in den Süden via Gotthard-Basistunnel. Wer in Stans in den Winkelriedbus einsteigt, ist in weniger als zwei Stunden in Bellinzona. Auf den Fahrplanwechsel vom 11. Dezember wird das Winkelried-Angebot werktags noch weiter ausgebaut – von acht auf neun Fahrten pro Tag und Richtung. Der erste Winkelriedbus fährt in Stans künftig bereits um 5.24 Uhr ab, sowie um 6.22, 7.22, 8.22, 10.22, 14.07, 15.57, 16.57 und 17.57 Uhr. Ab Altdorf, Bahnhof West, wie das Perron genau heisst, fährt das Postauto ebenfalls einmal mehr täglich – zwischen 6.20 und 11.20 sowie 14.55 und 18.55 Uhr abends.

Mit der Eröffnung des Kantonsbahnhofs Altdorf im vergangenen Dezember, wo etwa nebst dem Intercity Zürich–Zug–Arth-Goldau–Bellinzona–Lugano auch der Interregio nach Göschenen–Airolo–Locarno hält, wurde die Zahl der Kurspaare bereits schon verdoppelt.

Fahrgastaufkommen verdreifachte sich

Stephanie von Samson, Leiterin des Amts für Mobilität Nidwalden, spricht von einer Erfolgsgeschichte, mit stark steigenden Frequenzen seit Einführung der Linie im Dezember 2015: «Die Zahl der Fahrgäste verdreifachte sich zwischen 2015 und 2019 auf rund 39'000 Fahrgäste.» Dies sei auch auf die zusätzlichen Halte in den Seegemeinden zurückzuführen. Seit vergangenen Dezember wird auch die Haltestelle Beckenried Post bedient, womit ideale Umsteigemöglichkeiten auf die Linie 311 Richtung Emmetten bestehen. Stephanie von Samson erwartet auf die kommenden Sommermonate eine weitere Nachfragesteigerung.

Sie rechnet damit, dass die Kosten für diese Buslinie 310 und gleichzeitig auch die Erträge gegenüber diesem Jahr leicht zunehmen werden. So werden sich die Abgeltung des Kantons voraussichtlich im ähnlichen Rahmen bewegen wie jetzt.

Vom 25. Mai bis 12. Juni können Interessierte auf www.fahrplanentwurf.ch den Entwurf für den kommenden Fahrplan, der am 11. Dezember in Kraft tritt, einsehen und sich dazu äussern.