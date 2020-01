Nidwaldner Berufsbildner über die Generation Z: So ticken die Jungen 160 Nidwaldner Berufsbildner befassen sich mit den Jahrgängen 1995 bis 2010. Diese seien anspruchsvoller, sagt der oberste Ausbildner. Bildungsdirektor Res Schmid warnt vor Konflikten.

160 Berufsbildner aus dem Kanton Nidwalden nahmen am ersten «Träff» teil. Bild: Marion Wannemacher, Stans, 22. Januar 2020

An den Wänden der Aula in der Berufsfachschule Nidwalden hängen Plakate mit Zitaten. «Wenn mir etwas nicht passt, bin ich weg», steht da. Oder: «Meine wichtigsten Vorbilder sind meine Eltern. Ich sehe auch mich als Vorbild.» Die Zitate stammen von der «Generation Z», der Jahrgänge von 1995 bis 2010. Das Amt für Berufsbildung und Mittelschule Nidwalden hat Berufsbildner und Praxisbildner zu einer Konferenz mit Themenateliers und einem Podium am Mittwochabend in die Berufsfachschule eingeladen. Das Thema «Generation Z – What’s up?» trifft auf grosses Interesse. Stühle müssen herbeigeholt werden, 160 Fachleute sind gekommen.

Bildungsdirektor Res Schmid äussert seinen Stolz darüber, dass Nidwalden hinter Appenzell hochgerechnet die zweitmeisten Berufsabschlüsse vorweisen könne, sagt er in seiner Begrüssung. «98 Prozent Abschlüsse, das ist nur möglich, wenn alle Betriebe Höchstleistungen bringen.» Die heutige Generation der Lehrlinge habe andere Erwartungen. «Das kann zu Konflikten führen, wenn das gegenseitige Verständnis fehlt», warnt er.

«In vielen Fällen fehlt das Verständnis füreinander»

In Nidwalden wird jeder siebte Lehrvertrag aufgelöst. Schweizweit steht der Kanton damit zwar gut da mit einer Quote von 13 Prozent aufgelöster Lehrverträge im Vergleich zu einer schweizweiten Quote von rund 20 Prozent. Konfliktsituationen zwischen den Generationen erlebt Pius Felder, Leiter des Amts für Berufsbildung und Mittelschule, dennoch in den Betrieben:

«In vielen Fällen fehlt einfach das gegenseitige Verständnis.»

In einem Referat geht Pius Felder der Frage nach, wie Jugendliche der Generation Z funktionieren. In einem Überblick über die Generation von den «Baby Boomers», den Jahrgängen von 1945 bis 1964, bis hin zur Generation Z zeigt er auf, wie sich Kommunikationsverhalten, Medienkonsum und Werte verschoben haben.

Die Generation Z sei ständig online und lebe geradezu im Netz. Eine klare Abgrenzung zwischen der realen und der virtuellen Welt funktioniere praktisch nicht mehr. Soziale Netzwerke wie Whatsapp, Instagram oder Blogs würden ins tägliche Leben einfliessen. Konsequenzen seien Online-Diskussionen, Austausch und Interaktion im Netz. Es werde viel mehr verglichen und hinterfragt als früher. «Es werden aber auch höhere Erwartungen an die Arbeitsumgebung gestellt», so Felder.

Als wesentliches Kennzeichen der Generation Z nennt der Leiter des Berufsbildungsamtes die strikte Trennung von Arbeit und Leben mit Arbeitszeiten, am besten von neun bis fünf Uhr. Familie und Kinder kämen vor der Karriere. «Wochenendarbeit ist kein Thema», sagt er. Am Arbeitsplatz wollten sie sich wohlfühlen, am besten in einem kleinen Team mit netten Kollegen. Grossraumbüros oder Desk-Sharing-Konzepte seien nicht gefragt. Diese Jugendlichen wollten unbedingt etwas Sinnvolles machen. Sie könnten sich nicht mehr dauerhaft konzentrieren und hätten eine kürzere Aufmerksamkeitsspanne. Zudem könnten Führungskräfte nicht mehr länger davon ausgehen, per se als Autorität wahrgenommen zu werden.

Lehrlinge motivieren und Eltern ins Boot holen

Felder rät den Ausbildern, die Eltern möglichst ins Boot zu holen, Motivation durch interessante Projekte zu schaffen als durch materielle Anreize. Der Lehrling müsse wechselnde Herausforderungen und Tätigkeiten bewältigen und ein Verhältnis zum Arbeitgeber auf Augenhöhe haben. Er empfiehlt, Sozialkontakt über Göttis oder Gottis am Arbeitsplatz aufzubauen und den Kontakt mit den Lernenden zwischen dem Unterschreiben des Lehrvertrags und dem ersten Arbeitstag nicht abreissen zu lassen. Der Experte warnt: «Eine fehlende emotionale Bindung zum Unternehmen macht sich bemerkbar. Die Fluktuation wird steigen, wenn es den Jugendlichen nicht passt.»

In Themenateliers diskutieren die Teilnehmer die praktische Umsetzung. Jemand schlägt vor, Eltern und Lehrling vor Antritt der Ausbildung zur Betriebsbesichtigung einzuladen. In einem Betrieb darf der Auszubildende am ersten Tag den Betrieb per Schnitzeljagd erkunden. «Wir wollten mit dem Anlass den Austausch unter den Berufsbildnern fördern», erklärt Pius Felder nach dem Treffen und zieht eine positive Bilanz. «Wir haben recht gute Feedbacks erhalten und sind sehr zufrieden mit dem ersten ‹Träff›.»