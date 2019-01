Nidwaldner CVP klar gegen Zersiedelungsinitiative Einstimmig beschloss die Delegiertenversammlung der CVP Nidwalden die Nein-Parole zum Volksbegehren der Jungen Grünen. Im Frühling will die Partei ihre Pläne für die eidgenössischen Wahlen 2019 bekannt geben. Martin Uebelhart

Delegiertenversammlung der CVP Nidwalden im Hotel Engel in Stans. (Bild: Martin Uebelhart (Stans, 8. Januar 2019))

Die Delegiertenversammlung der CVP Nidwalden beschäftigte sich am Dienstagabend mit der Zersiedelungsinitiative. Die Initiative, über die am 10. Februar abgestimmt wird, strebt die Förderung der Siedlungsentwicklung nach innen, kurze Verkehrswege und nachhaltige Quartiere an. Sie will ein weiteres Wachstum der Bauzonen verhindern: Einzonungen müssten durch Auszonungen an einem anderen Ort kompensiert werden. Der Stanser Landrat Conrad Wagner (Grüne) strich als Pro-Referent im Hotel Engel in Stans die Folgen der Zersiedelung heraus: Natur und Landschaft gingen verloren, die Artenvielfalt schwinde, Energieverbrauch und Verkehr nähmen zu und das Kulturland für die regionale Nahrungsmittelproduktion schrumpfe. Das geltende Raumplanungsgesetz setze der Zersiedelung keine wirksamen Grenzen.

Eine Meinung, die Baudirektor Josef Niederberger als Kontra-Referent nicht teilte. Das Gesetz enthalte griffige Massnahmen gegen die Zersiedelung und auch für die Verkleinerung von zu gossen Bauzonen in den Gemeinden. Aus seiner Sicht sei dieser Bauzonen-Stopp ein erheblicher Eingriff in raumplanerische Kompetenzen der Kantone und widerspreche dem Föderalismus. Die zentralistischen Vorgaben nehmen keine Rücksicht auf regionale, kantonale und kommunale Unterschiede. Angebot und Nachfrage von Bauland variieren je nach Kanton und Region stark. Das entspricht nicht den Bedürfnissen von Bevölkerung und Wirtschaft und verhindert eine sinnvolle Entwicklung des Landes, so Josef Niederberger. Die anwesenden Delegierten beschlossen nach einer kurzen Diskussion mit 56 zu 0 Stimmen die Nein-Parole zur Initiative der Jungen Grünen.

Einleitend informierte CVP-Kantonalpräsidentin Therese Rotzer über die eidgenössischen Wahlen vom kommenden Herbst. Seit kurzem sei die Ausgangslage in Nidwalden Herbst klar, sagte sie. Nationalrat Peter Keller und Ständerat Hans Wicki träten noch einmal an. «Für die CVP stellt sich die Frage, ob sie den Sitz von Peter Keller und/oder Hans Wicki angreifen will oder ob wir auf eine Kandidatur verzichten», hielt sie fest. Der Kantonalvorstand habe sich bereits im vergangenen Jahr mit den Wahlen 2019 befasst. Jetzt würden weitere Gespräche geführt. An der nächsten Delegiertenversammlung im April werde man mehr zum weiteren Vorgehen sagen können.