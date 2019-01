Nidwaldner helfen in Seelisberg musizieren Wenn die Seelisberger Musik spielt, sind auch Nidwaldner mit dabei.

Auftritt der Musikgesellschaft Seelisberg. (Bild: Christoph Näpflin)

Das kommende Wochenende gehört in Seelisberg der Musikgesellschaft. Deren Jahreskonzert ist der Höhepunkt im Vereinsjahr. Seit September sind die knapp 40 Musikanten am Proben. Mit dabei sind auch Musikanten aus befreundeten Nidwaldner Blasmusikvereinen. So etwa Markus Würsch aus Emmetten, der die Seelisberger am Bass unterstützt. «Ich spiele gerne am Konzert mit, helfen doch die Seelisberger auch bei uns in Emmetten aus», erklärt er seine freundnachbarschaftliche Unterstützung.

In vielen Probestunden hat Dirigent Remo Gisler die Musikanten an die Stücke herangeführt. «Das Konzertprogramm verlangt von allen Musikanten eine gute Vorbereitung und viel Sicherheit im Spiel», weiss er aus Erfahrung. Präsidentin Martina Gisler-Truttmann freut sich, dass die Jungmusikanten, welche im letzten Jahr bereits mitgespielt haben, erneut am Konzert mit dabei sind. (CN).