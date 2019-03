Nidwaldner Kantonalbank muss Regierungsrat bei Strategieentscheiden konsultieren Die Nidwaldner Kantonalbank (NKB) wird bei strategischen Fragen vom Regierungsrat an die kürzere Leine genommen. Die neue Eignerstrategie sieht vor, dass der Bankrat die Kantonsregierung bei Entscheiden von strategischer Bedeutung vorgängig konsultieren muss.

Hauptsitz der Nidwaldner Kantonalbank in Stans. (Bild: Alexandra Wey / Keystone, 25. September 2017)

(sda)

Die Eignerstrategie setzt die Leitplanken für die Unternehmensstrategie der Kantonalbank und wird in jeder Legislatur neu bestimmt. Der Kanton als Mehrheitseigentümer halte an seiner grundsätzlichen Stossrichtung der bisherigen Eignerstrategie fest, teilte die Finanzdirektion am Mittwoch mit. Er verfolge weiterhin die Zielsetzung, deutlicher Mehrheitseigentümer zu bleiben. Der Regierungsrat werde weiterhin nicht direkt im Bankrat vertreten sein.

Eine wichtige Neuerung in der Eignerstrategie sei aber, dass der Regierungsrat in die Bearbeitung strategischer Fragen noch enger eingebunden werde, schreibt die Finanzdirektion. Der regelmässige Informationsfluss zwischen Bankrat und dem Regierungsrat werde optimiert.

Stärker miteinbezogen werde will der Regierungsrat etwa dann, wenn die NKB Beteiligungen und Kooperationen von strategischer Bedeutung oder mit hohen Risiken eingehen will. Bei Entscheiden mit strategischer Bedeutung und bei der Genehmigung der Strategie muss der Regierungsrat vorgängig konsultiert werden.