Ein anhaltender Margendruck im Zinsgeschäft und schwierige Rahmenbedingungen wegen der Covid-Pandemie beschäftigten die Nidwaldner Kantonalbank (NKB) auch im ersten Halbjahr dieses Jahres. Dennoch konnte die NKB, wie sie in einer Mitteilung schreibt, den Geschäftserfolg im ersten Halbjahr 2021 auf 14,7 Millionen Franken steigern. Nach Rückstellungen von Reserven für allgemeine Bankrisiken resultiert ein Reingewinn von 6,9 Mio. Franken (+2,2 Prozent).

Das gute Halbjahresergebnis wurde von verschiedenen Faktoren im Kerngeschäft geprägt, wie die Verantwortlichen schreiben. So sei es der NKB zum einen gelungen, in den vergangenen sechs Monaten das Volumen der Kundenausleihungen um 130,7 Mio. Franken (+3,0 Prozent) zu steigern. Zum anderen habe der Handelserfolg, dank geschickter und erfolgreicher Agieren an den Finanzmärkten, gegenüber der Vorjahresperiode deutlich gesteigert werden können.

Die Nidwaldner Kantonalbank verzeichnet ein gutes Halbjahresergebnis 2021.

Bild: Manuela Jans-Koch (Stans, 21. Januar 2021)

Eine positive Entwicklung zeige sich auch beim Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft, der mit 5,4 Mio. Franken um 15,0 Prozent über dem Wert des Vorjahres abschloss. Gemäss Heinrich Leuthard, Vorsitzender der Geschäftsleitung der NKB, liegt dies nicht zuletzt an der persönlichen Beratung der NKB. «Wir verdanken diesen Erfolg einem anhaltend grossen Zufluss an Neugeldern im Anlagebereich, dem strategischen Ausbau dieses Geschäftsbereichs, der hohen Beratungskompetenz sowie der persönlichen und individuellen Betreuung unserer Anlagekunden», wird Heinrich Leuthard in der Mitteilung zitiert. Die generell schnelle Wirtschaftserholung und die positiven Marktprognosen sorgten zudem für ein investitionsfreudiges erstes Halbjahr.

Das Zinsengeschäft hingegen verzeichnet einen Rückgang von 5,0 Prozent auf 24,8 Mio. Franken, der vor allem aufgrund Wertberichtigungen für latente Ausfallrisiken von 0,9 Mio. entstanden ist, so die NKB in ihrer Mitteilung. Diese Wertberichtigungen resultierten aus dem Covid-19-Stresstest, den die Bank für das gesamte Kreditportfolio durchgeführt hat. Der Stresstest simuliert die Bilanzen bei einem Extremszenario und gibt Auskunft über das Risiko von gefährdeten Kreditpositionen.

Nach der Gewinnverwendung beläuft sich das Eigenkapital der Nidwaldner Kantonalbank neu auf 478,5 Mio. Franken (470,8 Mio. Franken per 31. Dezember 2020). (inf)