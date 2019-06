Nidwaldner Kantonsspital soll zur AG werden Auf dem Weg hin zu einer neuen Spitalregion Luzern-Nidwalden steht die Umwandlung der Rechtsform an. Die Spital-Liegenschaften bleiben allerdings beim Kanton. Matthias Piazza

Am. 7. November 2018 wurde in Stans der Grundstein für das aktuelle Geschäft des Landrats gelegt: Die beiden Kantone, vertreten durch Ulrich Fricker und Michèle Blöchliger, unterzeichneten den Aktionärsbindungsvertrag. (Bild: Corinne Glanzmann)

Der Facharzt für krankhaftes Übergewicht (Adipositas) operiert zu 70 Prozent am Kantonsspital Nidwalden und zu 30 Prozent am Kantonsspital Luzern. Dies ist möglich dank des Spitalverbundes Luzern-Nidwalden (Lunis genannt), der seit 2011 existiert. «Der Facharzt kommt dank der Möglichkeit, auch in Luzern zu operieren, zu genug Fallzahlen, insbesondere bei den komplexeren Operationen. Und unser Kantonsspital kann Spitzenmedizin anbieten», lobt die Nidwaldner Regierungsrätin und Gesundheitsdirektorin Michèle Blöchliger.

Nun will die Regierung diesem Konstrukt auch ein neues rechtliches Fundament geben. Das Kantonsspital Nidwalden soll zu einer gemeinnützigen Aktiengesellschaft werden und 60 Prozent seiner Aktien an das Luzerner Kantonsspital (Luks) verkaufen, voraussichtlich für rund 13 Millionen Franken.

Öffentlich-rechtliche Anstalt eignet sich nicht

«Die jetzige Rechtsform der öffentlich-rechtlichen Anstalt eignet sich für Lunis nicht, da ein Kanton jederzeit einseitig die rechtlichen Grundlagen ändern könnte, was es für den Partner unberechenbar macht», erklärt Michèle Blöchliger.

Eine gemeinnützige AG sei hingegen für die Betriebsführung und Unternehmenszusammenschlüsse ideal, da klare Regeln im gesamtschweizerisch geltenden Obligationenrecht bestünden. «Mit der gemeinsamen Firma können wir auch künftig wohnortsnahe, qualitativ hochstehende Medizin anbieten.» Auch für das Pflegepersonal lägen die Vorteile einer gemeinsamen Firma auf der Hand. «Ein Mitarbeiter, der im Zentrumsspital in Luzern arbeitet, kann leichter zum Kantonsspital Nidwalden wechseln, wenn er zum Beispiel lieber in einem kleineren Betrieb arbeiten will.»

Im Rahmen der Vernehmlassung äusserten sich die meisten Parteien positiv zu diesem Gesetzesentwurf, dessen provisorisches Vertragswerk die Regierungsräte Luzerns und Nidwaldens schon am 7. November 2018 unterzeichnet hatten. Bei den Grünen kamen die Pläne hingegen nicht gut an. Mit einer AG werde signalisiert, dass staatliche Aufgaben nur noch unter den Gesetzen des Marktes erbracht werden könnten, was nicht unproblematisch sei. «Die Bedenken, dass die Gewinnmaximierung an oberster Stelle stehe und sich die Aktionäre grosszügige Dividenden auszahlen würden, bekam ich immer wieder zu hören», meint Michèle Blöchliger darauf angesprochen. «Solche Befürchtungen sind unbegründet. Wir haben uns darum bewusst für eine gemeinnützige Aktiengesellschaft entschieden mit maximal 1,5 Prozent Dividende», hält sie fest.

Bevölkerung und Landrat können mitreden

Auch Sorgen, dass Landrat und Bevölkerung mit der neuen Rechtsform nichts mehr zu ihrem Spital zu sagen hätten, brauche man sich nicht zu machen. «Eine Mehrheit des Landrates kann mit einem Vorstoss eine Änderung zum Spitalgesetz anregen, welches die grundsätzliche Regelung der Spitalversorgung beinhaltet. Zudem steht jedem das Recht zu, das Referendum bei einer Gesetzesänderung zu ergreifen.» Und zudem blieben die Immobilien des Kantonsspitals Nidwalden vollständig in der Hand des Kantons, hält sie fest. Eine noch zu gründende Immobilien-Gesellschaft in Form einer öffentlich-rechtlichen Anstalt vermietet die Nidwaldner Spitalgebäude an die künftige Spital Nidwalden AG. «Damit behält Nidwalden die Hoheit über die Infrastruktur und die entsprechenden Investitionen, was auch Sinn macht, da der Kanton mit der Gesundheitsversorgung der Nidwaldner Bevölkerung beauftragt ist.»

Die Kantonsparlamente von Nidwalden und Luzern wollen noch in diesem Jahr über das neue Spitalgesetz beraten. Wird es angenommen, soll das Gesetz auf den 1. Januar 2021 in Kraft treten und damit Lunis vollendet sein.