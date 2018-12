Nidwaldner Karate-Trio wird befördert Die Kushido-Schule feiert drei Dan-Gradierungen. Und die Kinder hatten an ihrem Jahresabschluss viel Spass mit alten Zeitungen.

Highlight für die kleinen Karatekas: die grosse Zeitungsschlacht. (Bild: PD) Erhielten Dan-Grade (von links): Olivia Amstad, Bruno Cervia und Raphael Strotz. (Bild: PD) 2 Bilder Karate-Trio wird befördert

Es ist eines der Highlights für die Kinder der Kushido-Karateschule in Stansstad: An ihrem Jahresabschluss veranstalten sie eine grosse Zeitungsschlacht. Ein Riesenerfolg sei es gewesen, teilt die Schule mit.

An der Abschlussfeier der Erwachsenen begann für Olivia Amstad und Raphael Stotz ein neuer Abschnitt in ihrer Karate-Karriere. Nach sehr grossem Einsatz wurden die beiden zum ersten Dan gradiert. Für Aussenstehende scheint der schwarze Gurt oft das höchste Ziel darzustellen. Vielmehr symbolisiert dieser jedoch einen neuen Abschnitt in der Welt der Kampfkunst. Als Yudansha (Schwarzgurtträger) geht es darum, dass man die bereits erlernten Techniken vertieft und diese so an Ausdruck und Effizienz gewinnen.

Unterschiedliche Wege führten zum gleichen Ziel

Raphael Strotz hat als Siebenjähriger mit Karate begonnen. Er durchlief als Pre-Kushido und Junior etliche Gurte und Levels, bevor er altersmässig zu den Erwachsenen umgeteilt wurde. In diesen 19 Trainingsjahren hat er neben den regulären Trainings auch etliche Sonderkurse, Trainings-Weekends und -lager besucht.

Olivia Amstad begann ihr Karatetraining vor etwas mehr als acht Jahren. Das Durchlaufen der zehn Kyus – den Stufen vom Weissgurt bis Braungurt – ist in dieser kurzen Zeit ungewöhnlich. Eine so schnelle und grosse Entwicklung zeugt einerseits von aussergewöhnlichem Talent, aber auch von sehr intensivem und diszipliniertem Einsatz. Amstad steht seit vielen Jahren vier bis fünf Mal wöchentlich in der Übungshalle.

Bruno Cervia wurde mit dem zweiten Dan ausgezeichnet. Er startete seine Karatelaufbahn mit 36 Jahren. Seit 2009 war er erster Dan-Träger. Als Familienvater und Entwicklungsleiter bei den Pilatus-Flugzeugwerken nutzt er das Training als guten Ausgleich zum oftmals sehr stressigen und herausfordernden Berufsalltag. Für ihn war und ist das Training immer eine Kraftquelle. (pd/mu)