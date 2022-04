Kultur Nidwaldner Kollegischüler und -schülerinnen bieten spannende Blickwechsel Erneut gehört die Ausstellung des Schwerpunktfachs «Bildnerisches Gestalten» kurz vor der Matura zu den Höhepunkten des Kollegijahrs.

Pascal Kappeler gibt die letzten Instruktionen an die Schülerinnen und Schüler vor dem Beginn der Vernissage. Bild: Rafael Schneuwly (Stans, 14. April 2022)

«Um klar zu sehen, reicht oft ein Wechsel der Blickrichtung.» Diesen Satz von Antoine de Saint-Exupéry bekamen die 23 Schülerinnen und Schüler mit dem Schwerpunktfach «Bildnerisches Gestalten» (BiGe) von ihren Lehrpersonen Maria Stalder und Pascal Kappeler mit auf den Weg, als sie sich an die selbstständige Abschlussarbeit mit dem Thema «Blickwechsel» machten. Ein Blickwechsel, der konzeptionell bewusst die Auseinandersetzung mit einem Per­spektivenwechsel verlangte und den Blickkontakt zwischen Lebewesen ausschloss.

Blick in einen der beiden Ausstellungsräume im Winkelriedhaus. Bild: Rafael Schneuwly (Stans, 14. April 2022)

«Life in the Bubble» von Salome Bittner zum Thema «Pandemie». Bild: Rafael Schneuwly (Stans, 14. April 2022)

Freude an der Ausstellung

BiGe-Lehrer Pascal Kappeler zieht ein positives Fazit: «Zwischen den einzelnen Arbeiten gibt es Qualitätsunterschiede, aber ich denke, wir dürfen zufrieden sein. Besonders spannend ist es, die Überlegungen unserer Schüler kennen zu lernen und zu sehen, wo überall sie den Blickwechsel ansiedeln.» Neben der Themenvielfalt überzeugt bei den Projekten der Einsatz von verschiedenen künstlerischen Mitteln, um den Vollzug des Perspektivenwechsels zu zeigen: räumliche Installationen, audiovisuelle und digitale Technik, Modellieren, aber auch klassisches Zeichnen und Malen. Alle diese Punkte kommen im detailreichen, farbigen Ausstellungsplakat von Hannah Meier hervorragend zum Ausdruck.

«The Beauty» von Hannah Meier. Bild: Rafael Schneuwly (Stans, 14. April 2022)

Auch wenn der Ukraine-Krieg zum Bedauern der Maturanden aus zeitlichen Gründen nicht mehr behandelt werden konnte, kommen aktuelle Themen zum Zug: die Pandemie, der Umweltschutz, die Politik, der Lifestyle.

Eine gut reflektierte und technisch ausgefeilte Arbeit ist das Werk «La Rinascita di Venere» von Karla Montero. Die Maturandin lässt sich unter anderem von mexikanischen Lottokarten inspirieren, die an Tarot-Karten erinnern, und verwendet sie als Vorlage für die Darstellung der «Geburt der Venus» von Botticelli auf einer Leichtschaumplatte. Karla Montero hinterfragt die perfekte Schönheit der Liebesgöttin: «Ich möchte die Venus mit Merkmalen aus unserer realen Welt zeigen. Mit grauen Haaren und Falten im Gesicht, mit dunkler Hautfarbe und einer Hautkrankheit oder mit einer Beinprothese.» Die schnellen Wechsel macht Karla via iPad mit der Augmented Reality-Technologie sichtbar.

Rian Durrer reflektiert in seinem Produkt «Kalb» den Fleischkonsum in unserer Gesellschaft, indem er den Schlachtprozess aus der Sicht des Opfers zeigt. Rian arbeitet bewusst mit abschreckenden Bildern: «Auf der einen Seite zeige ich den Menschen als gesichtsloses konsumierendes Wesen, auf der anderen Seite sollen leuchtende Farben das Schlachten dämonisieren.» Die gleichmässige Bemalung der comicartigen Bilder mit Neocolor nennt der Maturand als grösste Herausforderung. Sie werden in der Ausstellung in einem animierten Kurzfilm in Endlosschleife präsentiert.

«Kalb» von Rian Durrer zum Thema Fleischkonsum. Bild: Rafael Schneuwly (Stans, 14. April 2022)

Bundesrat beschönigt mit Hilfe der Medien

Lea Knüsel thematisiert in ihrem Projekt «Die Macht der Medien» die Gefahr von Falschinformationen. Schaut die Besucherin durch eine Öffnung bei einem vergrösserten Zeitungsausschnitt, glaubt sie, ein Foto zu sehen, auf dem ein «Frontex-Schiff» einem Flüchtlingsboot zu Hilfe eilt. Wechselt der Betrachter die Position, hat er das gesamte Bild vor sich und sieht, wie ein zweites Schiff mit einer hohen Welle das Boot der Flüchtlinge zum Kentern bringt. Lea ist empört: «Die Schweizer Regierung mit Frau Keller-Sutter an der Spitze beschönigt mit Hinblick auf die kommende Abstimmung permanent die Arbeit der Frontex.» Eine Lösung für eine kontrollierte bessere Information hat sie nicht, aber sie kann sich vorstellen, später beruflich ihren Beitrag zu leisten.