Nidwaldner Militärvereinigung 270 Kameraden mit über 100’000 Diensttagen im «Rucksack» An der 29. Tagung der Nidwaldner Militärvereinigung in Hergiswil hielt Ständerat Hans Wicki eine patriotische Ansprache.

Prominente Ehrengäste und Patrioten, von links: Alt-Regierungsrat und Nationalrat Edi Engelberger, Alt-Bundesrat Adolf Ogi, Regierungsrätin Michèle Blöchliger und Ständerat Hans Wicki. Bild: Robert Hess (Hergiswil, 15. Mai 2022)

«Kamerade wemmer sy, immer zäme hebe. Nid nu bi eme Glesli Wy, nei au susch im Läbe.» Mit diesen Worten aus dem bekannten Jodellied von Mathias Zogg liesse sich eine Brücke schlagen zur Predigt von Abt Christian Meyer vom Sonntagmorgen beim Festgottesdienst in der Kirche St. Niklaus in Hergiswil. Anlass zur kirchlichen und weltlichen Feier war die 29. Tagung der Nidwaldner Militärvereinigung, hervorgegangen aus den aufgelösten Füs Bat 47 und Geb S Bat 12. Die alle drei Jahre stattfindende Tagung war bereits vor einem Jahr programmiert gewesen, musste aber wegen der Pandemie verschoben werden, wie Präsident Franz Niederberger bei der Begrüssung erinnerte.

«Liebet einander, wie ich euch geliebt habe», las der Hergiswiler Pfarrer Stepan Schonhardt aus dem Evangelium. «Die gegenseitige Liebe und Achtung, egal, was passiert, fordert Jesus von den Menschen», folgerte Ehrenprediger Abt Christian Meyer. «Wollten wir eine neue Erde und einen neuen Himmel schaffen, dann wäre dies nur möglich, wenn die Menschen den Weg dazu gemeinsam und getragen von Gott gehen würden.» Der sonntägliche Gottesdienst wurde von schönen Darbietungen des Jodlerklubs «Echo vom Pilatus» unter der Leitung von Hans Setz umrahmt.

Abt Christian Meyer sprach ebenfalls als Ehrenprediger. Bild: Robert Hess (Hergiswil, 15. Mai 2022)

Kameraden nahmen Abschied

An den Gottesdienst schlossen sich die Totenehrung und die Kranzniederlegung auf dem Friedhof an. Mit der Melodie «Ich hatt’ einen Kameraden» umrahmte der Musikverein Hergiswil den Abschied von den Kameraden, die in vergangenen vier Jahren verstorben sind.

Totenehrung und Kranzniederlegung auf dem Friedhof mit Abt Christian Meyer anlässlich der 29. Tagung der Nidwaldner Militärvereinigung. Bild: Robert Hess (Hergiswil, 15. Mai 2022)

Wenig später durften die Militärkameraden zusammen mit den geladenen Gästen beim Loppersaal den Apéro mit «eme Glesli Wy» (oder zwei) geniessen und mit «Weisch nu?» und «Wie gahds diär?» die Kameradschaft in vollen Zügen pflegen. Es gab einiges zu reden, denn die 270 Teilnehmer hatten insgesamt über 100’000 Diensttage – mit Karabiner oder Sturmgewehr, Tornister oder Rucksack – geleistet. Der älteste Teilnehmer war Otto Achermann mit Jahrgang 1929. Nach dem Zuzug von 142 Neumitgliedern ergibt sich ein aktueller Mitgliederbestand von 650 Militärkameraden.

Was ist ein Patriot?

Wo ein Apéro serviert wird, ist die Verpflegung nicht mehr fern. Das war selbstverständlich auch an der 29. Tagung der Nidwaldner Militärvereinigung nicht anders, und so konnten sich die Kameraden beim feinen Gratis-Mittagessen im Loppersaal für weitere Taten stärken.

Für einen ersten Höhepunkt sorgte der Nidwaldner Ständerat Hans Wicki mit der traditionellen patriotischen Rede im Rahmen der Generalversammlung. «Eine solche Rede ist eine Herkulesaufgabe, denn Dölf Ogi, der unzählige unvergessliche patriotische Reden gehalten hat, weilt unter uns.» Ogis Vaterlandsliebe sei immer spürbar gewesen, «obwohl er auch Weltbürger war». Dies unterscheide ihn von den Nationalisten, die nur die eigene Nation gelten lassen und andere abwerten, sprach Ständerat Wicki Klartext. «Ist ein Patriot einer, der für seine Ideen und Verschwörungstheorien sogar die Spaltung unserer Gesellschaft in Kauf nimmt? Oder ist es jener, der vorausschauend plant und verändert und dadurch die Grundlagen dafür schafft, dass es bei uns in der Schweiz auch in Zukunft noch schön und lebenswert ist?» Ein guter Patriot schaue in seiner Vaterlandsliebe auch vorwärts. «Deshalb will er unser System – das ich für eines der besten in der Welt halte – sicherstellen, damit auch kommende Generationen von der direkten Demokratie und weiteren einzigartigen Errungenschaften profitieren können.»

Die älteren Semester pflegen bei einem «Glesli Wysse» die Kameradschaft. Bild: Robert Hess (Hergiswil, 15. Mai 2022)

«Unternehmer, kluge Köpfe und Vaterland liebende Menschen», so Ständerat Hans Wicki, «engagiert euch für unser Land! Gestalten wir miteinander unser System und machen es zukunftstauglich. Männer und Frauen in diesem Land: Nehmt euer Recht auf Abstimmungen und Wahlen wahr und gestaltet die Zukunft unseres Landes aktiv mit.» Wicki appellierte weiter, «den wichtigen Schritt zur Erhöhung der Kampfstärke und Verteidigungskraft unserer Armee zu unternehmen. Erhöhen wir das Budget auf eine vernünftige Höhe und beschaffen wir den F-35 sofort.»

Ein Olympia-Rucksack an Ogi

Ehrengast Alt-Bundesrat Adolf Ogi meldete sich spontan und «wie er leibt und lebt» zu Wort. Als Geschenk erhielt er einen Olympia-Rucksack und ein T-Shirt der beiden Olympiasieger Marco Odermatt und Nina Christen. Regierungsrätin Michèle Blöchliger überbrachte die Grüsse und den Dank der Nidwaldner Regierung, begleitet von einigen Worten zum Thema Kameradschaft.

Die Generalversammlung unter dem Vorsitz von Präsident Franz Niederberger, Wolfenschiessen, wählte Armin Murer, Beckenried, zum neuen Vorstandsmitglied und Vizepräsidenten. Die 30. Tagung wird am Samstag, 26. April 2025, in Ennetbürgen stattfinden.