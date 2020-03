Nidwaldner Musikschulen verlängern Anmeldefrist Lust, ein Instrument zu erlernen? Bis Ende Mai kann man sich für verschiedene Angebote anmelden. Auch für telefonische Beratungen stehen die Musiklehrer zur Verfügung.

Posaunenschüler der Musikschule Stans. Bild: PD/Christian Hartmann

Der äusserst beliebte und jährlich durchgeführte Instrumentenparcours in Nidwalden fällt heuer wegen der Corona-Krise aus. Kein Grund aber für junge Schülerinnen und Schüler und andere Interessierte, ihr musikalisches Talent ruhen zu lassen. «Aufgrund des Corona-Virus haben alle Musikschulen in Nidwalden den Anmeldeschluss bis zum 31. Mai verlängert», sagt Martin Schleifer, der als Vorsitzender der Nidwaldner Musikschulen die Angebote koordiniert. Die Musikschulen haben alle Informationen auf der jeweiligen Website aufgeschaltet, bieten ab sofort telefonische Beratung an und nehmen Anmeldungen gerne entgegen.

Musikschule Beckenried: Tobias Loew, 041 624 50 75, www.schule-beckenried.ch

Musikschule Buochs: Martin Schleifer, 041 624 50 43, www.schule-buochs.ch

Musikschule Dallenwil: Tobias Loew, 041 629 70 90, www.dallenwil.ch

Musikschule Ennetbürgen: Andrea Lötscher, 041 624 98 98, www.schule-ennetbuergen.ch

Musikschule Hergiswil: Esther Weiss, 041 632 66 55, www.schule-hergiswil.ch

Musikschule Stans: Michael Schönbächler, 041 619 02 05, www.musikschule-stans.ch

Musikschule Stansstad: David Sonder, 041 610 86 29, www.schule-stansstad.ch