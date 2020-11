Nidwaldner Polizei ahndet zwei gefährliche Verkehrsmanöver auf der A2 Überholen bei Gegenverkehr und Rückwärtsfahren auf der Autobahn: Die beiden Manöver gingen glimpflich aus.

Im Seelisbergtunnel, der wegen Bauarbeiten im Gegenverkehr geführt wurde, hat ein Lieferwagen mit Pferdeanhänger ein Überholmanöver durchgeführt. Der Vorfall wurde der Polizei am Dienstag, 27. Oktober, kurz nach 20 gemeldet. «Durch die schnelle Reaktion der Verkehrsteilnehmer konnte schlimmeres verhindert werden», schreibt die Kantonspolizei Nidwalden. Die Kantonspolizei Uri hielt den fehlbaren Lenker schliesslich an.

Am Samstag, 31. Oktober, hielt zudem ein Sattelschlepper vor dem Tunnel Acheregg an und fuhr rückwärts. Dies am Morgen um 9 Uhr. «Nach dem Manöver überfuhr der Lenker die Sperrfläche und setzte seine Fahrt in den Kirchenwaldtunnel fort», beschreibt die Polizei weiter. Aufgrund der Baustelle in Hergiswil wurde der Sattelschlepper auf die A8 geleitet, wo ihn die Kantonspolizei Obwalden anhielt.

Beide ausländischen Fahrzeuglenker mussten ein Bussendepot hinterlegen. Im Weiteren wurden sie mit einem Fahrverbot für die Schweiz belegt. Für die die Weiterfahrt mussten Ersatzchauffeure organisiert werden. Um dem Tierschutz gerecht zu werden, wurde für die mitgeführten Rennpferde noch in der Nacht eine geeignete Unterkunft organisiert. Beide Lenker werden zuhanden der Staatsanwaltschaft Nidwalden angezeigt.