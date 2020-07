Nidwaldner Polizei schnappt Dieb Der 29-jährige Schweizer gab fünf Diebstähle aus Autos in Hergiswil zu.

Gegen Ende Mai 2020 und im Juni 2020 häuften sich in Hergiswil NW Diebstähle aus Fahrzeugen, wobei sich die Räuber hauptsächlich unverschlossene Personenwagen vornahmen, um daraus Wertgegenstände und/oder Bargeld zu entwenden.

Wie die Kantonspolizei Nidwalden mitteilt, führten umfassende Ermittlungen am 16. Juli 2020 zur Verhaftung eines Täters. Die Aufarbeitung des Sachverhaltes erfolgte unter Leitung der Staatsanwaltschaft Nidwalden in Zusammenarbeit mit der Kan-tonspolizei, wobei der Beschuldigte für diesen Zeitraum in Untersuchungshaft gesetzt wurde.

Bei der Klärung des Sachverhalts habe sich der Beschuldigte geständig gezeigt und die Verantwortung für die fünf Diebstähle aus Fahrzeugen übernommen, heisst es weiter in der Mitteilung. Weil er geständig war, wurde er im Anschluss mittels Strafbefehl aus der Untersuchungshaft entlassen. Beim Täter handelt es sich um einen 29-jährigen Schweizer aus dem Kanton Luzern. Der Deliktsbetrag betrug mehrere hundert Schweizerfranken.

Die Polizei gibt folgende Verhaltenstipps zum Schutz vor Dieben: