Coronapandemie Nidwaldner Schülerinnen und Schüler starten nach den Weihnachtsferien später Aufgrund der ungünstigen Entwicklung der Pandemie ergreift die Bildungsdirektion besondere Massnahmen. Die Volksschule beginnt am 6. Januar mit dem Unterricht, Kollegium und Berufsschule haben ab dem 3. Januar eine Woche Fernunterricht.

Um den Verlauf der Covid-19-Pandemie positiv zu beeinflussen, hat die Bildungsdirektion Nidwalden verschiedene Massnahmen für den Schulbeginn nach den Weihnachtsferien angeordnet. Die Volksschule startet laut einer Mitteilung am 6. Januar und somit drei Tage später als geplant ins neue Kalenderjahr. Die drei unterrichtsfreien Tage sollen mit Hausaufgaben durch die Lehrpersonen angereichert werden. Trotz Verlängerung der Ferien werde am 3. und 4. Januar die Möglichkeit des repetitiven Testens angeboten. Die Schulen würden die Lernenden und deren Erziehungsberechtigten über das Vorgehen informieren.

Res Schmid, Nidwaldner Bildungsdirektor. Bild: PD

Die Bildungsdirektion ermuntere alle Schülerinnen und Schüler, an den PCR-Speichel-Pooltests teilzunehmen, so die Mitteilung weiter. «Die Beteiligung der Schülerinnen und Schüler an diesen Tests ist je nach Gemeinde sehr unterschiedlich», sagt Bildungsdirektor Res Schmid auf Anfrage. «Das geht von gut über mittelmässig bis bescheiden.» Alle Schulen seien verpflichtet, die Tests anzubieten. «Sie sind freiwillig», hält Res Schmid fest. Ausser einer dringenden Empfehlung könne die Bildungsdirektion keinen Einfluss nehmen, wenn Eltern ihre Kinder nicht testen lassen wollten oder sich die Schülerinnen und Schüler das selber nicht wollen. «Zwingen können wir sie nicht», betont er.

Die Mittelschule und die Berufsfachschule starteten die erste Schulwoche am 3. Januar mit Fernunterricht, schreibt die Bildungsdirektion. Der reguläre Präsenzunterricht beginne am 10. Januar. Ausgenommen seien einzelne Klassen der Berufsfachschule, die aufgrund ihres Programms bereits ab 3. Januar mit ein bis zwei Tagen Präsenzunterricht beginnen. Die betroffenen Klassen würden direkt durch die Schulleitung informiert.

Höhere Ansteckungsgefahr über Weihnachten

Im Hinblick auf die vielen Begegnungen im Familien- und Bekanntenkreis während der Festtage müsse davon ausgegangen werden, dass sich die Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus insgesamt erhöhe. Da erste Symptome einer Erkrankung in der Regel spätestens nach 10 Tagen aufträten, wird mit diesen Massnahmen die Gefahr reduziert, dass unwissentlich erkrankte Lernende den Unterricht besuchen.

Die Fallzahlen an den Nidwaldner Schulen seien rückläufig, sagt Res Schmid. Patrick Meier, Vorsteher des Amts für Volksschulen und Sport, hält fest: «Wir hatten vor vier Wochen einen Peak bei den Fällen an den Schulen.» Seither hätten sich die Zahlen mehr als halbiert. Mitte der vergangenen Woche waren nach den jüngsten verfügbaren Zahlen 8 Lehrpersonen und 76 Schülerinnen und Schüler in Quarantäne. In Isolation waren 12 Lehrpersonen und 59 Lernende.

Derzeit keine weitergehenden Massnahmen

Aufgrund der rückläufigen Fallzahlen sehe man derzeit von weitergehenden Massnahmen ab, so Res Schmid. Nach wie vor gelte eine Maskenpflicht für alle erwachsenen Personen, die sich auf Schularealen aufhielten sowie für die Schülerinnen und Schüler ab der ersten Oberstufe. Ebenfalls kein Thema ist für die Bildungsdirektion, die Schülerinnen und Schüler schon vor Weihnachten in den Fernunterricht zu schicken.

Man stehe in engem Kontakt mit den Gemeinden und den Schulleitungen. «Wir wissen, dass die Belastung für die Lehrerinnen und Lehrer hoch ist, sie teilweise an den Anschlag kommen», räumt er ein. Wenn halbe Klassen im Fernunterricht beschäftigt werden müssten, werde der Unterricht quasi doppelt geführt. Und auch die regelmässigen Tests bedeuteten einen Aufwand. Schmid windet den Lehrpersonen und Schulleitungen ein Kränzchen und dankt ihnen für die ausserordentlichen Leistungen.