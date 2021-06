Nidwaldner Sportpreis Marco Odermatt erhält Auszeichnung für seine herausragende Leistungen – und eine Kuhglocke obendrauf Skirennfahrer Marco Odermatt hat den Nidwaldner Sportpreis 2021 aus den Händen von Regierungsrat Res Schmid erhalten. Es ist der verdiente Lohn nach einer überragenden Saison.

Die Bildungsdirektion Nidwaldens mit der Abteilung Sport war kürzlich im Theatersaal des Kollegiums St. Fidelis in Stans zugegen, um die feierliche Übergabe des diesjährigen Sportpreises abzuhalten. Rumo Lussi war es, der am vergangenen Freitag die Laudatio für den grossen Hoffnungsträger des Schweizerischen Skiverbandes und Preisträgers 2021, Marco Odermatt, halten durfte. Lussi betreute Marco Odermatt als Skitrainer beim Nidwaldner Skiverband (NSV). Schon als Zehnjähriger war das Talent im NSV-Kader unverkennbar. Lernfähigkeit, Teamfähigkeit sowie eine Einzigartigkeit zeichneten Odermatt schon damals aus.

Res Schmid, Philipp Hartmann und Preisträger Marco Odermatt (von links) an der Verleihung. Bild: Franz Niederberger (Stans, 11. Juni 2021)

Zu seinen Vorbildern zählten Andrea Ellenberger, Reto Schmidiger und auch Didier Cuche. Kämpfen, Beissen, aber auch Kameradschaften und Freundschaften zu pflegen, seien weitere Dinge gewesen, die Odermatt wichtig waren. Lussi verglich Odermatt mit Westernhelden, die mit ihrer Coolness im richtigen Moment zuschlagen. Dank des Angebots der Begabtenförderung Ski Alpin Hergiswil konnte Marco Odermatt den Schulalltag mit dem Leistungssport optimal vereinbaren. Ein weiterer wichtiger Meilenstein auf seinem Erfolgsweg war der Besuch des Gymnasiums der Sportmittelschule in Engelberg mit dem Maturitätsabschluss im Sommer 2017.

Erkenntnis auf dem Heimflug aus Schweden

Moderator Christian Graf wollte von Marco Odermatt wissen, ob ihm der steile Aufstieg auf seiner Karriereleiter nicht schon fast unheimlich vorkomme. Es sei ein Aufstieg Schritt für Schritt gewesen, auch wenn sie steil waren mit dem Gewinn der Junioren-Weltmeistertitel, den ersten Weltcup-Podestplätzen und dann den ersten Weltcup-Siegen. Ein wichtiges Erlebnis sei für Marco Odermatt der Heimflug vom Weltcup-Final 2018 im schwedischen Ore gewesen. Als einziges Mitglied von Swiss-Ski trat er die Heimreise einen Tag später als die andern an. Nach dem Gewinn der ersten Weltcup-Punkte habe er erstmals so richtig realisiert, dass er grosse Ziele erreichen könnte. «Die grosse Kristallkugel von Frankreich in die Schweiz zu holen, ist sicher ein Ziel, wenn man schon Zweiter war. Aber gross unter Druck setzen lasse ich mich nicht», sagt Marco Odermatt zu seinen Plänen.

Er anerkannte auch die grossartige Leistung von Alexis Pinturault, zu dem er ein sehr freundschaftliches Verhältnis hat. Wichtig sei für ihn auch, den eingeschlagenen Weg zielstrebig zu verfolgen und trotzdem offen zu sein für Neues, so Odermatt. Dass er nicht der perfekte Rennfahrer sei, gab er unumwunden zu. Aber gerade das mache den Skirennsport so faszinierend: Ob Gross oder Klein, jeder habe die Möglichkeit, seinen Fähigkeiten entsprechend Topresultate zu erzielen.

Botschafter über Landesgrenzen hinaus

Marco Odermatt ist somit der 15. Preisträger des Nidwaldner Sportpreises. Er hat sich diese Auszeichnung nach einer überragenden Saison verdient. Vor allem der zweite Platz im Gesamtweltcup sowie in den Disziplinenwertungen Riesenslalom und Slalom zeichnen seine Bilanz aus. Nicht wenige Fachleute, darunter auch der ehemalige Topathlet Marcel Hirscher, prophezeiten Marco Odermatt eine grosse Karriere. Dass er sich so schnell in der Weltspitze etablieren konnte, überraschte dennoch.

Odermatt begeisterte mit seinen Leistungen auch den Regierungsrat und Bildungsdirektor Res Schmid, dem es grosse Freude bereitete, den mit 5000 Franken dotierten Preis zu überreichen. Schmid würdigte die Verdienste Odermatts und bezeichnete ihn als Botschafter des kleinen Kantons Nidwaldens, weit über die Landesgrenzen hinaus. Von Philipp Hartmann, Leiter Abteilung Sport, durfte Odermatt eine Kuhglocke entgegennehmen.

Abschliessend bedankte sich Marco Odermatt für die Ehre, die ihm zu Teil wurde sowie bei allen, die seiner Einladung gefolgt waren und ihn auf seinem sportlichen Weg unterstützt haben. Vor allem bedankte er sich bei seinen Eltern und dem familiären Umfeld. Ein Blumenstrauss, überreicht von Marco für Mutter Priska, war ein emotionales, herzliches Dankeschön des sympathischen Sportsmannes.