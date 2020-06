«Night of Light»: Zentralschweizer Veranstalter machen auf die schwierige Situation der Eventbranche aufmerksam Die Veranstaltungsbranche ist von der Coronakrise besonders hart betroffen. Mit der landesweiten Solidaritätsaktion Night of Light wollen betroffene Unternehmen mit rot angestrahlten Gebäuden auch in der Zentralschweiz die Öffentlichkeit für die Problematik sensibilisieren.

Auch das KKL macht bei der Aktion der Veranstaltungsbranche mit. Bild: Boris Bürgisser (18. Mai 2020)

Am Montag, 22. Juni, tauchen Gebäude zwischen 22 Uhr und Mitternacht in der ganzen Schweiz in rotes Licht. Darunter sind auch viele Zentralschweizer Unternehmen, so etwa das KKL, das Hotel Rigi Kulm, das Theater Uri, das Luzerner Theater, das alte Schützenhaus auf dem Sarner Landenberg, die Kapelle St. Jost in Ennetbürgen, das Luzerner Konzerthaus Schüür oder das Zuger Kulturzentrum Galvanik.

Hinter dem Event stehen Unternehmen aus der Veranstaltungsbranche, die ihre Firmengebäude oder stellvertretend ein Gebäude in ihrer Region mit rotem Licht anstrahlen. Sie verstehen die Aktion «Night of Light» als «ein leuchtendes Mahnmal und ein flammender Appell». Dies schreiben Expo Event, der Schweizerische Verband technischer Bühnen- und Veranstaltungsberufe (SVTB) und die Swiss Music Promoters Association (SMPA) in einer gemeinsamen Medienmitteilung. Inspiriert worden zu diesem Event seien sie von ihren Branchenkollegen in Deutschland.

Der Landenberg in Sarnen wird im Rahmen von «Night of Light» rot beleuchtet werden. Corinne Glanzmann (Sarnen, 7. August 2018)

Die Eventbranche hat zu kämpfen

Da die Veranstaltungsbranche aus sehr unterschiedlichen Fachbereichen bestehe, fehle eine zentrale Lobby. Deshalb sei es wichtig, die Öffentlichkeit auf die besonders hart getroffene Branche aufmerksam zu machen, begründen die Initianten die Aktion. Besonders die KMU und Selbständigen – die nach Angabe der Medienmitteilung einen grossen Teil der Eventbranche ausmachen – würden sich durch den Bund in Stich gelassen fühlen.

Dank ersten Lockerungen mache sich aber immerhin in einigen Teilen ihres Wirtschaftszweiges etwas Aufbruchstimmung bemerkbar. Daher sei es für die Exponenten wichtig, trotz der aktuellen Situation auch eine positive Haltung zu vermitteln. Mit dem Einleuchten diverser Objekte schaffe man einen faszinierenden und emotionalen Event und signalisiere der Bevölkerung: «Wir sind da und bereit, vieles ist schon möglich und wir freuen uns auf neue Events», heisst es weiter.