Novum und Iheimisch mit stolzer Bilanz Die Jungunternehmer Nidwalden blicken auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Im Zentrum standen die Neuwahlen.

Tobias Birrer (links) hat an der Generalversammlung das Amt des Novum-Präsidentenan Reto Blättler übergeben. Bild: PD

(pd/ras) Tobias Birrer begrüsste zum letzten Mal als Präsident die Mitglieder vom Novum Jungunternehmer Nidwalden zur 32. Generalversammlung. Nach je zwei Jahren als Clubmeister und Präsident wurde Birrer unter grossem Applaus für seine Vorstandstätigkeit verdankt. Zu seinem Nachfolger als Präsident wurde Reto Blättler gewählt. Er lobte die Arbeit seines Vorgängers: «Der Spass zum richtigen Zeitpunkt und der nötige Ernst, wo er verlangt wurde. Dieser Spagat ist Dir hervorragend gelungen und Du hast den Verein immer bestimmt und zielführend geführt.»

Zwei Mitglieder, haben die statutarische Alterslimite von 48 Jahren erreicht und verlassen damit den Verein. Dies sind Mario Schuler, der seit 17 Jahren dabei war, und Roger Christen – seit 15 Jahren Mitglied. Dafür konnten neun Neumitglieder aufgenommen werden, womit die Mitgliederzahl auf über 50 gestiegen ist.

Iheimisch 2019 mit positivem Abschluss

Nebst der Novum-Generalversammlung wurde auch die GV des Vereins Iheimisch abgehalten. Björn Britschgi, OK-Präsident der Gewerbeausstellung 2019, hält einen Rückblick auf die vier Ausstellungstage: «Wir können mit Stolz auf eine erfolgreiche Iheimisch zurückblicken. Sie war für die Aussteller und Besucher ein Höhepunkt im 2019.» Der Erfolg lässt sich auch in Zahlen ausdrücken: Über 25000 Besucher fanden den Weg auf das Ausstellungsareal mit über 250 Ausstellern. Und auch die Besucher- und Aussteller-Umfrage ergab rückblickend ein durchwegs positives bis sehr positives Bild der Iheimisch 2019. Zudem darf die Gewerbeausstellung finanziell einen Erfolg verbuchen, sodass Rückstellungen gemacht werden konnten für eine nächste Ausgabe, welche turnusgemäss 2026 stattfinden soll.

Wie das künftige OK aussehen wird und in welcher Form die Iheimisch stattfinden soll, darüber macht man sich zurzeit noch keine Gedanken.

«Die Iheimisch liegt in den Händen des Novums, dessen Mitglieder auch gleichzeitig dem Verein Iheimisch angehören. Wir werden uns frühzeitig Gedanken machen, dies aber frühestens in ein bis zwei Jahren», so der für ein weiteres Jahr gewählte Iheimisch-Präsident Björn Britschgi.