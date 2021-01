Ob- und Nidwalden Junge Blasmusikanten lassen sich von Corona nicht beirren Im Oktober soll in Engelberg wieder das Jugendblasorchester stattfinden. Fast 100 junge Menschen lassen sich davon begeistern.

In der Kulturszene zählen Absagen schon fast zum Alltag. Umso erfreulicher die Nachricht des Jugendblasorchesters Unterwalden (JBO-UW): Bereits zum sechsten Mal ist es Olivia Rava gelungen, dieses mit einem neuen Programm zu aktivieren. Auf die Ausschreibung Ende Jahr meldeten sich 94 Jugendliche an, so viele wie noch nie. Die Jüngsten davon sind kaum elf Jahre alt. Dass das Projekt nach 2010, 2013, 2015, 2017 und 2019 auch dieses Jahr wieder zu Stande kommt, ist nicht selbstverständlich. Denn es müssen nicht nur genügend qualifizierte Spieler gefunden werden, auch die Finanzierung muss gesichert sein.

Olivia Rava ist Gründerin und Hauptverantwortliche des Jugendblasorchesters Unterwalden. Bild: Kurt Liembd (Kerns, 15. Januar 2021)

Immerhin beträgt das Budget für den einwöchigen Probenbetrieb und die beiden Konzerte in Sarnen und Hergiswil über 100'000 Franken. Unterstützt wird das Projekt von der Obwaldner Kantonalbank als Hauptsponsor und zahlreichen weiteren Geldgebern. Dank dieser Unterstützung beträgt der Beitrag für die teilnehmenden Jugendlichen unverändert 250 Franken. Darin inbegriffen ist die Probewoche Anfang Oktober im «H-Hotel» in Engelberg, mit Unterstützung von neun erfahrenen Registerleitern. Der Teilnehmerbeitrag von 250 Franken schneidet im Vergleich zum Nationalen Jugendblasorchester, bei dem die Teilnehmer rund 650 Franken bezahlen, recht günstig ab.

Auf die Pandemie angesprochen, gibt sich Olivia Rava optimistisch und hofft, dass das Projekt bis im Oktober stattfinden darf. Wenn sich die gesundheitliche Situation in der Schweiz verbessert, sind zwei Vorproben geplant, am 3. Juni und am 19. September im Probelokal der Feldmusik Sarnen. Die Hauptvorbereitung erfolgt dann in der Intensiv-Probewoche vom 3. bis 9. Oktober in Engelberg.

Impressionen des Lagers von 2019: 90 Jugendlichen des Jugendblasorchesters Unterwalden probten intensiv während einer Woche in Engelberg. Bild: Kurt Liembd (Engelberg, 8. Oktober 2019)

«Gemeinsames Musizieren hilft den Jugendlichen und jungen Erwachsenen, Sensibilität, Verantwortungsgefühl und Toleranz zu stärken», sagt Projektleiterin Olivia Rava. Aus ihren Worten spricht langjährige Erfahrung im Umgang mit jungen Musiktalenten, ist sie doch tätig als Musikschulleiterin in Kerns, Dirigentin, Musikerin und Klarinettenlehrerin mit Masterdiplom. An der Hochschule für Künste in Bern absolvierte sie das Nachdiplomstudium als Musikschulleiterin VMS und verfügt zudem über ein Masterdiplom für Musikmanagement. Das Jugendblasorchester Unterwalden ist gewissermassen ihr eigenes Kind, war sie vor elf Jahren die Initiantin dieses Projektes. Als Gesamtleiterin ist sie nicht nur für alles Organisatorische und Administrative verantwortlich, sondern ebenso als Ansprechpartnerin für die 94 jugendlichen Spielerinnen und Spieler.

Wiederum eine Uraufführung

Dirigent des 94-köpfigen Blasorchesters ist der Obwaldner Musiker Beat Blättler. Auch er ist seit 2010 dabei und bildet zusammen mit Olivia Rava seit Jahren ein ideales und eingespieltes Führungsduo. Mit seiner langjährigen Erfahrung wird er das junge Orchester wie gewohnt zu musikalischen Höchstleistungen antreiben. Beat Blättler ist seit 40 Jahren Dirigent der Harmoniemusik Kerns, Dirigent am Theater Arth, Solo-Fagottist im Luzerner Sinfonieorchester und Dozent an der Musikhochschule Luzern. Das diesjährige Konzertprogramm verspricht viele Höhepunkte, unter anderem mit einer Uraufführung des Schweizer Komponisten und Vollblutmusikers Mathias Landtwing. In Volksmusikkreisen kennt man Landtwing auch von seiner Zeit als Mitglied der höchst innovativen Nidwaldner Formation Quantensprung. Vom Gesamten im Oktober wird wiederum eine CD erstellt.