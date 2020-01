Ob- und Nidwaldner Schwingerverband: Verdiente Ehrungen für eine erfolgreiche Saison Die vier Kranzgewinner wurden noch einmal gefeiert.

Die neuen Ehrenmitglieder Edgar Röthlin (links) und Werner von Wyl mit Ehrendamen Lynn Arnold (links) und Stefanie Hodel. Bild: PD

Der Genuss, immer wieder ein paar Stunden an einem Schwingfest unter Gleichgesinnten zu sein, sei ein hohes Gut. Dies sagte Präsident André Sigrist an der Delegiertenversammlung des Ob- und Nidwaldner Schwingerverbands in Stansstad vor 201 Stimmberechtigten. Die Arbeit in den Sektionen sei trotz grosser Popularität des Schwingsports immer wieder eine Herausforderung. An der Basis werde sehr gute Arbeit geleistet, die grossen Dank verdiene.

Den Sonnenschein habe sich die Schwingersektion Nidwalden mit der Durchführung des Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfestes 2019 in Oberdorf verdient. Der kantonale Jungschwingertag und das kantonale Verbandsschwingfest wurden unter der Leitung von OK-Präsident Josef Niederberger organisiert. Mit Dauerregen wie schon lange nicht mehr sahen sich das Publikum sowie die Aktiven auf dem Brünig konfrontiert.

Grossartige Leistungder Aktiven

Für die sportlichen Sonnenstrahlen waren die Innerschweizer Schwinger verantwortlich, die mit Pirmin Reichmuth einen überlegenen Sieger stellten.

Die vier Kranzgewinner Marcel Mathis, Benji von Ah, Lutz Scheuber und Martin Zimmermann sowie der Ehrenplatz von Marcel Mathis am ESAF in Zug überstrahlten die Bilanz des Technischen Leiters Martin Rohrer. Total erkämpften seine Schützlinge in der vergangenen Saison 50 Kränze. In seinem Rückblick erinnerte sich Martin Rohrer noch einmal an die Hühnerhaut-Stimmung beim Einmarsch in Zug. Benji von Ah ist der erste ONSV-Schwinger, der vier Eidgenössische Kränze erkämpfte. Den Saisonschlusspunkt setzte Marcel Mathis mit dem Sieg auf dem Allweg.

Einige arrivierte Kräfte wie Marcel Mathis, Lutz Scheuber, Stefan Gasser, Fabian Gassmann oder Marco Rohrer gaben den Rücktritt. Für Martin Rohrer gilt es, den Nachwuchs an die Spitze zu führen. Ihre ersten Kränze erkämpften Martin Ettlin, Adrian Waser, Beat Imfeld, Jonas Durrer und Remo Wallimann. Höchst erfreulich fiel auch die Bilanz des Jungschwingerbetreuers Kurt Wolf aus. Die ONSV-Jungschwinger erkämpften 861 Auszeichnungen und nicht weniger als 49 Festsiege. Höhepunkt war der Innerschweizer Nachwuchsschwingertag in Sachseln. Mit Renato Barmettler und Philipp Rohrer stellte der ONSV gleich zwei Kategoriensieger.

Unbestrittene Wahlgeschäfte

Kassier Christian Berchtold präsentierte eine ausgeglichene Verbandsrechnung. Die aussergewöhnlich schlechten Witterungsbedingungen schlugen sich auch auf das Ergebnis der Brünigrechnung nieder. Für weitere zwei Jahre wurden Marcel von Flüe, Dominik Durrer und Christian Berchtold in ihren Ämtern bestätigt. Ebenfalls für zwei Jahre erhielt Rechnungsrevisor Urs Blättler das Vertrauen. Das Kampfgericht wird in diesem Jahr von Thomas Achermann präsidiert. Einstimmig erhielt die Schwingersektion Kerns den Zuschlag, das 117. Ob- und Nidwaldner Kantonale 2021 zu organisieren. Gemäss den Ausführungen vom Christian Ettlin, Präsident der Schwingersektion Kerns, sind die Vorbereitungen für das Fest am 9. Mai 2021 auf Kurs. Die Lücke des unerwartet verstorbenen OK-Präsidenten Robi Ettlin zu schliessen, sei alles andere als einfach.

OK-Präsident Louis Enz freut sich, voraussichtlich am 10. Mai beim 116. ONSV-Kantonalen in Giswil möglichst viele Festbesucher begrüssen zu dürfen. Giswil werde bereit sein. Enz nahm eine prächtige Treichel, vom OK Oberdorf gestiftet, entgegen. Auf Hochtouren laufen auch die Vorbereitungen für das Innerschweizer Teilverbandsfest vom 4. Juli 2021 auf dem Flugplatz Buochs.

Im Auftrag des ISV-Vorstands verdankte André Sigrist die Arbeit aller Helferinnen und Helfer für den Schwingsport. Ein grosser Applaus begleitete die Wahlen von Edgar Röthlin (Alpnach) und Werner von Wyl (Sarnen) zu neuen ONSV-Ehrenmitgliedern.