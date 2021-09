Obbürgen «Schitz Christe» trifft seine Nachkommen Die «Erinnerungswege am Bürgenberg» sind der Bevölkerung übergeben worden.

Rund zwanzig direkte Nachkommen von «Schitz Christe» versammelten sich auf dem Goldboden in Obbürgen. Bild: PD

Kürzlich wurde das Projekt «Erinnerungswege am Bürgenberg» im Beisein von zahlreichen Besucherinnen und Besuchern – unter ihnen befand sich auch die Nidwaldner Regierungsrätin Karin Kayser – an die Bevölkerung übergeben. Die Feier und das anschliessende gemütliche Beisammensein auf dem Goldboden beim Grabacher-Grat in Obbürgen wurden vom Feldschiessverein unter der Regie seines Präsidenten, Fredy Barmettler, organisiert.

Die Ansprachen hielten am Anlass vom vergangenen Samstag der emeritierte Professor Kurt Messmer von der Hochschule für Pädagogik in Luzern sowie auch der pensionierte Obbürger Lehrer Alois Gabriel. Dieser beschäftigte sich in letzter Zeit intensiv mit der Figur des historischen Schütz Christen, von dem auf dem Goldboden eine Silhouette – begleitet von einem französischen Infanteristen – in Erinnerung an seinen Tod am 9. September 1798 enthüllt wurde. Es gelang ihm, eine grosse Zahl von direkten Nachkommen von «Schitz Christe» ausfindig zu machen und rund zwanzig von ihnen zu motivieren, am vergangenen Samstag den Weg zum Grabacher-Grat unter die Füsse zu nehmen. (pd/lur)