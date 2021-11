Oberdorf Adventsfeier erhellt den Landsgemeindeplatz mit Licht und Wärme Die Oberdorfer Bevölkerung feiert den Beginn der Adventszeit mit Lebkuchen und Glühwein.

Familien, Klein und Gross, trafen sich am Freitagabend zur Adventsfeier auf dem Landsgemeindeplatz. Seelsorger Marino Bosoppi erzählte die Geschichte «Lichtträger sein» (Laterne Lumina), gleich zu Beginn der Feier und fügte an: «Wenn wir spüren, dass das eigene Licht in der Adventszeit an Leuchtkraft verliert, dann kommt hierher, um Licht zu tanken. Nach dem Motto: Auf, werde Licht, sodass es hell wird, wo es finster ist.»

Der majestätische Tannenbaum auf dem Landsgemeindeplatz in Oberdorf verzaubert die Umgebung mit Kerzenlicht. Bild: Ruedi Wechsler (Oberdorf, 26. November 2021)

Während des Weihnachtslieds, vorgetragen vom «Dr' Chor», erstrahlt der majestätische Tannenbaum erstmals im schönsten Kerzenlicht und verzaubert die folgenden Wochen die Umgebung. Der Anlass wurde von der Kulturkommission Oberdorf organisiert. Mit dabei die Pfadi Rochus, die an ihrem Stand mit Lebkuchen und Glühwein die Gäste verwöhnte. Erwähnenswert sind die mehreren wärmenden Feuer auf dem Platz. Der Rauch erzeugte nicht nur eine der Jahreszeit entsprechende Duftnote, sondern sorgte da und dort für Augenbrennen.

Das mache ich «u huere gärn»

Diese Aussage machte Gemeindeleiter und Seelsorger Marino Bosoppi und erzählte: «Ich freue mich jedes Mal, der Bevölkerung an diesem Anlass etwas mitzugeben, sei es eine Geschichte oder Erzählung.» In diesem Jahr bedeutet Advent für ihn noch viel mehr und Bosoppi ergänzte: «Ich besuche Menschen, um Zeichen zu setzen. Ich will Freude bereiten und viel Licht zu ihnen transformieren.» Der Zusammenhalt und die Zusammenarbeit zwischen Büren und Oberdorf – vor allem auch im Schulbereich – sei lobenswert und ein Miteinander, so Bosoppi.

Für Heike Niederberger aus Büren ist die Adventsfeier eine gute Gelegenheit, Freunde zu treffen und fügte an: «Gerade in dieser dunkeln und düsteren Zeit finde ich es schön, sich trotz allem gemütlich auszutauschen.» Advent bedeutet für Heike Niederberger einen Gang zurückschalten, Gemütlichkeit, nachzudenken und sich auf Weihnachten vorzubereiten. Sohn Kay findet es cool, dass jetzt bald wieder überall Adventsfenster zu sehen sind. Daniel Tresch aus Oberdorf kam mit der Familie und trug Töchterchen Livia (vier Monate) in der Babytrage. «Wir wollten wieder einmal unter die Leute. In der Advents- und Weihnachtszeit treffen wir uns gerne mit den Familien und verbringen eine schöne Zeit miteinander», erwähnte Daniel Tresch.

Cyrill aus Stansstad ist mit Freundin Amanda Huber hierhergekommen. Sie ist in Oberdorf aufgewachsen und fügte lachend an: «Dank der Werbung im Briefkasten sind wir auf diesen Event gestossen. Wir haben von Anfang an abgemacht, dieses Jahr vorweihnächtliche Stimmung mitzuerleben.»