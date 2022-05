Oberdorf Armin Gander wird Leiter des Steueramts Für den aktuellen Leiter des Steueramts musste wegen Krankheit Ersatz gesucht werden. Die Gemeinde Oberdorf hat diesen in der Person von Armin Gander gefunden.

Armin Gander aus Stans wird Anfang September Leiter des Steueramts Oberdorf. Bild: PD

Der bisherige Leiter des Steueramts Markus Bösch fällt krankheitshalber auf unbestimmte Zeit aus. Aus diesem Grund wurde die Stelle zur Neubesetzung ausgeschrieben, wie die Gemeinde Oberdorf in einer Medienmitteilung schreibt. In der Zwischenzeit wurde Armin Gander, wohnhaft in Stans, per 1. September als neuer Leiter Steueramt gewählt.

Durch seine langjährige Tätigkeit bei der kantonalen Steuerverwaltung Obwalden sowie der selbstständigen Betreuung der Aussenstelle Engelberg bringe der 55-jährige Armin Gander ein breites Fachwissen mit. Auch seine Erfahrungen aus dem Treuhandbereich könne er in seine Tätigkeit bei der Gemeinde Oberdorf einfliessen lassen, heisst es weiter. (sez)