Oberdorf Bei Gemeinderat und Schulrat kommt es zu stillen Wahlen In Oberdorf sind drei neue Gemeinderäte vorgeschlagen. Auch der Schulrat wird aufgefrischt.

In Oberdorf kommt es zu stillen Wahlen, wie die Gemeinde mitteilt. Für die Gemeinderats- und Schulratswahlen vom 15. Mai seien bis zum Fristende am Montagmittag genau so viele Wahlvorschläge eingegangen, wie Sitze zur Verfügung stehen. Vorgeschlagen sind somit:

Gemeindepräsidium (für zwei Jahre) Judith Odermatt-Fallegger, 1963, Gemeindepräsidentin (FDP, bisher)

Gemeindevizepräsidium (für zwei Jahre) Adrian Scheuber, 1968, Gebietsverkaufsleitung (Die Mitte, bisher)

Gemeinderat (für vier Jahre) Roland Liem, 1969, Ressortleiter (SVP, bisher)

Thomas Beck, 1969, Maschineningenieur HTL (FDP, neu)

Andreas Knüsel, 1985, Informatiker (Die Mitte, neu)

Martina Lüthi Meier, 1966, Zahnärztin (SVP, neu)

Sie bleibt Gemeindepräsidentin von Oberdorf: Judith Odermatt-Fallegger. Bild: Urs Hanhart (Oberdorf, 21. Januar 2022)

Schulpräsidium (für zwei Jahre) Beda Zurkirch, 1967, Eidg. dipl. Schreinermeister (Die Mitte, neu)

Schulvizepräsidium (für zwei Jahre) Benny Flühler, 1981, IT-Projekleiter (FDP, neu)

Schulrat (für vier Jahre) Beda Zurkirch (bisher)

Gabriela Hess, 1988, Pflegefachfrau HF (Die Mitte, neu)

Christine Liem-Engler, 1983, Pharma-Assistentin (FDP, neu)

Die beiden Gremien werden an einer ihrer nächsten Sitzungen stille Wahlen festlegen. (lur)