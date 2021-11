Oberdorf Der Zukunftstag bei der Armee lässt Kinderaugen strahlen Das kantonale Amt für Militär und Bevölkerungsschutz und Swissint in Oberdorf haben ein gemeinsames Programm für den nationalen Zukunftstag erarbeitet.

Daniel Bissig steckt Ledion in eine kugelsichere Weste. Bild: Ruedi Wechsler (Oberdorf,

11. November 2021)

Swissint ist ein wichtiger Bestandteil der Friedensförderung der Schweizer Armee und Nidwalden ist stolz darauf, dessen Standortkanton zu sein. Die beiden Partner nutzten den Schweizer Zukunftstag für einen familieninternen Einblick in die verschiedenen Abteilungen und Berufe der Swissint und des kantonalen Amtes für Militär und Bevölkerungsschutz.

Raphael Gut war einer von insgesamt neun Teilnehmern und sagte: «Ich habe mich wegen meinem Vater angemeldet, der im Betrieb als Hauswart arbeitet.» Weiter ergänzt er schelmisch: «Mir hat es bei der Feldpost am besten gefallen, weil der Postenführer eine Tausendernote zerriss.» Die Message des Postenführers: Er wollte den Kindern aufzeigen, dass ein beschädigtes «Nötli» bei der Bank oder Post eingetauscht werden kann, sofern noch zwei Drittel am Stück vorhanden sind. Die Kinder konnten auf der Post selbst ein «Frässpäckli» versenden, das dann bald bei ihnen in der Schule ankommen wird.

Herzmassage üben und mit einem eigenen Poster nach Hause gehen

Juan Streit hat am heutigen Tag schon viel gesehen und ihn habe der Sanitätsdienst – der Einblicke in die Erste Hilfe gab – sehr beeindruckt. «Ich möchte gerne Menschen helfen und will mal ins Militär», meinte er selbstsicher. Die Jugendschar durfte unter kundiger Anleitung eines ausgebildeten Rettungssanitäters die Herzmassage praktisch üben. Auf der Retablierungsstelle steckte Daniel Bissig, stellvertretender Leiter Logistik, Mitarbeiter Vorortlager, die 12- und 13-Jährigen in eine zehn Kilogramm schwere kugelsichere Weste und setzte ihnen den Armeehelm auf. Das Foto von jedem Einzelnen kopierte er in ein Bild eines Armeehubschraubers, das dann allen Teilnehmern am Ende des Tages als Poster überreicht wurde.

Die Kinder üben die Herzmassage unter Anleitung des Postenführers. Bild: Ruedi Wechsler (Oberdorf,

11. November 2021)

Für staunende und strahlende Kinderaugen, vor allem bei den Knaben, sorgte der grosse Fahrzeugpark. Einblicke gab es auch ins Camp sowie das Übungsdorf der Swissint und nicht fehlen durfte der Besuch der Waffenplatzküche und der Logistik. Dort waren Uniformen, Kampfanzüge und Schuhe zu bewundern und sogar ein Blick in die Waffenwerkstatt möglich.

«Ziel dieses Zukunftstages ist es, den Kindern die Vielfältigkeit der Berufe in den Bereichen Militär und Verwaltung aufzuzeigen»,

erwähnte Fabienne Gabriel, Leiterin Zentrale Dienste beim Amt für Militär und Bevölkerungsschutz. Weiter ergänzte Gabriel: «Den Tag haben wir informativ und abwechslungsreich gestaltet und die Postenführer sind mit viel Herzblut dabei.»

Auch bei Erwachsenen dürfe das innere Kind mal zum Vorschein kommen

Die Projektleiterin Personal-Marketing von Swissint, Julia Thalmann, ergänzte, dass Swissint den nationalen Zukunftstag schon viele Jahre durchführe und fügte an: «Es freut uns, dass wir diesen zusammen mit dem Kanton mit seinen Mitarbeitenden und deren Kindern gestalten konnten. Ich bin sehr dankbar, dass bei den Teilnehmern ein grosses Interesse vorhanden ist.» Dies sei wertvoll und wecke Neugier bei den Jugendlichen und Erwachsenen. «Beim Erwachsenen darf durchaus auch mal das Kind zum Vorschein kommen und das finde ich sehr schön», so Julia Thalmann. Man betrachte das Ganze aus einem ganz anderen Blickwinkel, welchen sie so noch nie richtig wahrgenommen hätte.