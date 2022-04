Oberdorf Erneuerung der Heizzentrale: Neue Tanks sorgen für Absicherung von Verbrauchsspitzen Zentimetergenau wurden am Dienstagmorgen zwei neue riesige Wärmespeicher bei der Heizzentrale der Genossenkorporation Stans versetzt. Die beiden je 150’000 Liter fassenden Tanks dienen in Zukunft als Puffer bei der Abfederung von Verbrauchsspitzen.

Die zwei Wärmespeicher mussten mit einem mobilen Grosskran bei der Heizzentrale in Oberdorf versetzt werden. Bild: Beat Christen (Oberdorf, 26. April 2022)

«Wir sind mit der Erneuerung der Heizzentrale in Oberdorf auf Kurs», lautet die Bilanz der Genossenkorporation Stans. Der Aussage ist eine gewisse Erleichterung nicht abzustreiten, als am Montagabend mit zwei Spezialtransportfahrzeugen die grossen Wärmespeicher auf dem Areal der Heizzentrale vorgefahren wurden. Dass solche Spezialanfertigungen in Eisen und Blech heute überhaupt noch pünktlich geliefert werden können, ist alles andere als eine Selbstverständlichkeit. «Der Krieg in der Ukraine bringt den Rohstoffhandel zum Erliegen. Die Preise für Eisen sind seit Kriegsausbruch im Februar um Faktor drei gestiegen», bringt es Arno Stiefenhofer auf den Punkt. In seinem Werk im bündnerischen Bonaduz sind die beiden Riesentanks zusammengeschweisst und für den Transport nach Oberdorf vorbereitet worden.

Versorgungssicherheit erhöhen

Die beiden am Dienstag mit einem Grosskran versetzten Speicher mit einem Gewicht von je 20 Tonnen dienen in Zukunft bei der Heizzentrale der Stanser Genossenkorporation als Wärmespeicher für das auf 90 Grad erhitzte Wasser. Jeder der Speicher hat eine Höhe von 14 Meter und einen Durchmesser von 4 Meter. Das Fassungsvermögen pro Tank liegt bei 150’000 Liter Wasser. Die Wärmespeicher dienen unter anderem auch als Puffer für die Abfederung von Verbrauchsspitzen. Die Inbetriebnahme der beiden Tanks wird voraussichtlich im Herbst 2022 erfolgen und ist Bestandteil der aktuell laufenden Erneuerung der Heizzentrale in Oberdorf.

14 Meter ragen die beiden neuen Wärmespeicher der Heizzentrale in Oberdorf. Bild: Beat Christen (Oberdorf, 26. April 2022)

Erneuerung der Heizzentrale

Die Genossengemeinde der Genossenkorporation Stans hatte im Juni 2021 dem Kredit von 7,5 Millionen Franken für den Umbau und Erneuerung ihrer Heizzentrale in Oberdorf zugestimmt. Herzstück wird dabei ein neuer Kombiofen sein, dem sowohl Alt- wie auch Waldholz zugeführt werden kann und der dabei eine Wärmeleistung von vier Megawatt erreicht. Der neue Kombiofen wird voraussichtlich im September/Oktober 2023 in Betrieb genommen und dabei die gesamte Wärmeleistung der Holzfeuerung auf 7,7 Megawatt steigern. Damit macht die Genossenkorporation Stans in Sachen Wärmeverbund einen weiteren grossen Schritt. Sie gehört schon lange zu den Pionieren dieser erneuerbaren Energie. Bereits zu einer Zeit bevor die heute grosse Nachfrage nach dieser Art von Energie da war, setzte die Genossenkorporation auf den praktisch vor der Haustüre nachwachsenden Rohstoff Holz. Heute betreibt sie einen der grossen Wärmeverbunde in der Region. Erst kürzlich haben die Genossenbürgerinnen und Genossenbürger der Planung für einen weiteren Ausbau des Wärmeverbundes in Stans zugestimmt.