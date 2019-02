Oberdorf: Fahrer flüchtet nach Streifkollision mit Postauto Nach einer Streifkollision mit dem Postauto am Dienstagabend in Oberdorf hat sich der involvierte Autofahrer ohne Schadensregelung von der Unfallstelle entfernt. Nun sucht die Kantonspolizei Nidwalden Zeugen.

(pd/chi) Am vergangenen Dienstagabend - kurz vor 22 Uhr - hat sich in Oberdorf auf der Wilstrasse eine Streifkollision zwischen einem Postauto und einem Personenwagen ereignet. Der Autofahrer oder die Autofahrerin hat sich ohne Schadensregelung von der Unfallstelle entfernt, wie die Kantonspolizei Nidwalden in einer Mitteilung schreibt . Sie sucht Zeugen.

Der Postautochauffeur war mit seinem Fahrzeug vom Wilrank herkommend auf der Wilstrasse in Richtung Kreisel Wil unterwegs. Etwa auf halber Strecke zwischen Bahnübergang und Einmündung Schulhausstrasse kreuzte ein bisher unbekannter Personenwagen das Postauto. Beim Vorbeifahren kam es zwischen den beiden Fahrzeugen zu einer Streifkollision. Am Postauto entstand dabei ein beträchtlicher Sachschaden. Der Lenker oder die Lenkerin des Personenwagens fuhr nach der Kollision einfach weiter, ohne sich um die Schadensregelung zu kümmern.

Der genaue Unfallhergang wird nun durch die Kantonspolizei Nidwalden abgeklärt. Personen, welche sachdienliche Informationen, insbesondere zu dem unbekannten Personenwagen, geben können, werden gebeten sich bei der Kantonspolizei Nidwalden (Telefon 041 618 44 66) zu melden.