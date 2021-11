Oberdorf Spielplatz Rägebogeland wächst Die Voraussetzungen sind jetzt gegeben. Der Gemeinderat kann das Projekt Spielplatz an die Hand nehmen.

Der Spielplatz Rägebogeland soll vergrössert werden. Bild: Matthias Piazza (Oberdorf, 18. November 2021)

Mit der Annahme des Budgets 2022 haben die gut 70 anwesenden Oberdorfer Stimmberechtigten an ihrer Gemeindeversammlung vom Mittwoch auch grünes Licht für die Vergrösserung des Spielplatzes Rägebogeland um 129 Quadratmeter gegeben. Denn in diesem Budget, das für nächstes Jahr einen leichten Ertragsüberschuss von 78'000 Franken vorsieht (bei einem Ertrag von 3,9 Millionen Franken) sind 25'000 Franken für den Spielplatz vorgesehen. 50'000 Franken dafür wurden schon im vergangenen Jahr genehmigt. Auch eine Feuerstelle ist geplant. Und bereits schon realisiert ist der Weg von der Schulhausstrasse entlang des neuen Logistikgebäudes zum Spielplatz und zum Aawasserdamm. «Der neue Spielplatz in diesem schönen Naherholungsgebiet, das weit über die Gemeindegrenzen bekannt ist, wertet unsere Gemeinde weiter auf», freute sich Gemeindepräsidentin Judith Odermatt an der Gemeindeversammlung am Mittwoch. Mit den Arbeiten wolle man so schnell wie möglich starten, damit die Leute schon im nächsten Frühling profitieren könnten.

Oberdorf schneidet in Bevölkerungsumfrage gut ab

Zudem informierte sie über die ersten Ergebnisse der Bevölkerungsumfrage. Dafür wurden alle Oberdorferinnen und Oberdorfer ab 16 Jahren angeschrieben. 23 Prozent betrug der Rücklauf. «82 Prozent sind mit ihrer Gemeinde zufrieden, was im Vergleich zu anderen Gemeinden ein überdurchschnittlicher Wert ist», freut sich die Gemeindepräsidentin. Bestnoten gab's in den Punkten Sicherheit. Auch mit dem Werkdienst, der etwa für die Schneeräumung zuständig ist, sind die Oberdorfer äusserst zufrieden. In den Bereichen «Leben im Alter», «Kultur» und «Unterhaltung» gab's allerdings nur 51 Punkte. «Wir sind uns der Herausforderung bewusst und arbeiten daran», sagte Judith Odermatt dazu, mit Verweis auf das Projekt Dorflaube. Das Areal hinter dem ehemaligen Landsgemeindeplatz hat die Gemeinde im Baurecht an die Halter AG abgetreten, die bis 2024 Wohnungen und Geschäfte erstellt. Es stehe schon fest, dass dort ein Lebensmittelladen einziehe.

Diskussionslos gingen auch die anderen Geschäfte über die Bühne. Der Gemeinderat kann 55 Quadratmeter Land umzonen. Damit kann die Zentralbahn eine Zufahrtsstrasse über die Wilstrasse zum Bauernhof Unter Bünt bauen den dortigen Bahnübergang aufheben. Zugestimmt wurde auch dem Einbürgerungsgesuch eines südafrikanischen Bürgers.

Angenommen wurde auch das Budget der Schulgemeinde, das bei einem Aufwand von 7,1 Millionen einen Aufwandüberschuss von 635'000 Franken vorsieht. Der Steuerfuss bleibt bei 1,55 Einheiten und 0,45 Einheiten bei der politischen Gemeinde.