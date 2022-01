Corona Nidwalden impft ab Samstag an sieben Tagen in der Woche Ab Samstag, 8. Januar, werden die Impfkapazitäten im alten Zeughaus in Oberdorf ausgedehnt, um die grosse Nachfrage nach Drittimpfungen abzudecken. Neu wird an sieben Tagen geimpft und ein Walk-in-Angebot für Boosterimpfungen angeboten.

Das Bedürfnis nach Drittimpfungen ist im Kanton Nidwalden gross. Dank des Einsatzes von Armeeangehörigen des Spitalbataillons 66 stehen an der Impfstelle im alten Zeughaus in Oberdorf deutlich mehr Impfkapazitäten zur Verfügung, wie das Gesundheitsamt mitteilt. Deshalb wird ab Samstag, 8. Januar, an sieben Tagen in der Woche geimpft.

Öffnungszeiten ab Samstag, 8. Januar (mit Termin) Donnerstag bis Montag : 7.15 bis 22 Uhr (ausgenommen Mittags- und Nachtessenpause)

: 7.15 bis 22 Uhr (ausgenommen Mittags- und Nachtessenpause) Dienstag und Mittwoch: 13.30 bis 18 Uhr

Für die obengenannten Zeitfenster muss zumeist ein Termin über die Website nw.impfung-covid.ch gebucht werden. Es gibt laut Mitteilung aber Ausnahmen, in denen Walk-in-Impfungen sowohl für Erstimpfungen von Personen ab 12 Jahren sowie für Boosterimpfungen von Personen ab 16 Jahren angeboten werden. Diese Walk-in-Impfungen sind möglich an folgenden Tagen und Zeiten:

Walk-in-Impfungen (nur Erstimpfung ab 12 und Booster ab 16 Jahren) Donnerstag bis Montag : 19 bis 22 Uhr

: 19 bis 22 Uhr Dienstag und Mittwoch: 13.30 bis 18 Uhr

Da es bei Walk-in-Impfungen erfahrungsgemäss zu längeren Wartezeiten kommen könne, empfehle das Gesundheitsamt grundsätzlich eine vorgängige Terminvereinbarung, heisst es in der Mitteilung weiter.

Und so sieht die Übersichtstabelle des Impfangebotes aus:

Der Kanton Nidwalden baut seine Impfkapazitäten aus. Bild: PD

Johnson&Johnson-Drittimpfung in Arztpraxen

Eine weitere Ausnahme gilt zudem für Personen, welche den Impfstoff von Johnson&Johnson erhalten haben. Dieser wird in Nidwalden nur in Arztpraxen verabreicht. Dies gilt auch für die Auffrischimpfung, weshalb Termine über Arztpraxen gebucht werden müssen.

Keine Walk-in-Termine für Erstimpfung für Kinder unter 12 Jahren

Erstimpfungen von Kindern zwischen fünf und elf Jahren werden in Nidwalden ab dem 12. Januar angeboten und finden in Kinderarztpraxen sowie an der Impfstelle im alten Zeughaus statt. Walk-in-Impfungen für Kinder unter 12 Jahren gibt es keine. Kinder müssen beim Impftermin zwingend von einer erziehungsberechtigten Person begleitet werden. (sok)