Stabsübergabe bei Swissint in Oberdorf Mit Franz Gander hat das Kompetenzzentrum Swissint der Armee einen neuen Kommandanten. Auch sein Nachfolger beim Ausbildungszentrum ist bestimmt. Vor kurzem war Kommandoübergabe.

Oberst im Generalstab Franz Gander (rechts) wird neuer Kommandant des Kompetenzzentrums Swissint. Sein Nachfolger als Kommandant des Swissint-Ausbildungszentrums wird Oberst im Generalstab Hubert Bittel. (Bild: PD)

Bei Swissint in Oberdorf kommt es zu personellen Änderungen. Oberst im Generalstab Franz Gander ist zum neuen Kommandanten des Kompetenzzentrums ernannt worden. Sein Nachfolger und damit neuer Kommandant des Ausbildungszentrums, das dem Kompetenzzentrum unterstellt ist, wird Oberst im Generalstab Hubert Bittel. Dieser Wechsel erfolgt per 1. Januar 2019, wie die Schweizer Armee mitteilt.

An der kürzlichen Kommandoübergabe auf dem Waffenplatz Wil zeigte sich Hubert Bittel gemäss Mitteilung erfreut über den Wechsel ins Ausbildungszentrum: «Es ist eine Rückkehr zu meinen Wurzeln als Berufsoffizier.» Vor seinem Wechsel zu Swissint führte der 51-Jährige die Infanterie-Durchdienerschule in Birmensdorf. Aufgewachsen ist Hubert Bittel im Wallis, er lebt jedoch schon seit mehreren Jahren in Beckenried. Er war 2004 als Kommandant der Swisscoy für sechs Monate im Kosovo im Einsatz.

Apropos Swisscoy: Im Kosovo hat das lokale Parlament jüngst entschieden, eine eigene Armee aufzubauen. Dazu sagt Franz Gander: «Dieser politische Entscheid hat keinen Einfluss auf die Tätigkeiten der Swisscoy als Teil der multinationalen Kosovo Force. Folglich hat er auch keine Auswirkungen auf das Kompetenzzentrum Swissint betreffend Lagebeurteilung oder der einsatzbezogenen Ausbildung.» (pd/mst)