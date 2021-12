Oberdorf / Realp Früher Startschuss in die Langlaufsaison Am Sonntag fällt der Startschuss für die regionale Langlaufsaison. Der Bürer-Langlauf eröffnet damit so früh wie fast noch nie die Saison.

Die ehemalige Urner Swiss-Ski-Athletin Stefanie Arnold hat noch eine Rechnung offen. Bei der im Jahr 2019 letztmaligen Durchführung des Bürer-Langlaufs belegte sie hinter der Andermatterin Maria Christen den zweiten Rang. Bild: PD (Realp, 23. Dezember 2019)

Hat es genügend Schnee oder nicht? Diese Frage beschäftigt das Organisationskomitee des Bürer-Langlaufs seit Jahren. Aufgrund dieses Unsicherheitsfaktors ist das erste Regionalrennen der Saison vor mehr als 20 Jahren vom Engelbergertal nach Realp verlegt worden. «So früh wie in diesem Jahr stand der Bürer-Langlauf in der über 50-jährigen Geschichte noch selten auf dem Programm», erklärt OK-Präsident Christof Gerig. Den Lauf so früh anzusagen, hatte bis vor kurzem einen guten Grund: die Winteruniversiade. Diese hätte vom 11. bis 21. Dezember 2021 stattfinden sollen. «Es ist unglaublich schade, dass es zur Absage gekommen ist. Das lokale OK in Realp hat so viel Herzblut in die Langlaufrennen investiert», zeigt sich Gerig konsterniert und fügt an: «Es ist mir echt ein Anliegen, all diesen Schafferinnen und Schaffern für ihr Einsatz zu Gunsten des Langlaufsports in der Zentralschweiz zu danken.»

Ausreichend Schnee vorhanden

Trotz der Absage der Winteruniversiade ist für den Startschuss der regionalen Langlaufsaison am kommenden Sonntag alles bereit und die notwendige Bewilligung des Kantons Uri liegt vor. Wettkampfleiter Beda Zurkirch erklärt: «Im Hinblick auf die Universiade wurde Schnee produziert und in den letzten Tagen hat Petrus noch das Ausrufezeichen gesetzt. Aus der Mitbenutzung der grossen Langlaufarena wird natürlich jetzt nichts.» Der Bürer-Langlauf wird im üblichen Rahmen als Rennen im klassischen Stil ausgetragen. Aufgrund des frühen Termins dürfte es für einige Athletinnen und Athleten schon fast ein Kaltstart sein, da die Trainingsmöglichkeiten auf Schnee bisher nur beschränkt vorhanden waren. «Wir rechnen mit etwas weniger Teilnehmenden als auch schon. Jedoch ist nicht nur der frühe Termin verantwortlich dafür, sondern auch die zeitgleich stattfindenden Continentalcup-Rennen im Goms.»

Einige zusätzliche Startende dürften dem Skiclub Büren-Oberdorf hingegen die in den Bürer-Langlauf integrierten Hochschulmeisterschaften bescheren sowie Athleten aus Kanada, welche bereits für die Winteruniversiade angereist sind. Der Startschuss zum Einzelstartrennen auf dem Areal des Zeughauses Realp erfolgt am Sonntag um 10.30 Uhr. Zuletzt gingen im Jahr 2019 Maria Christen und Andrin Näpflin als Sieger des ersten Regionalrennens der Saison hervor. Im Jahr 2020 wurde der Anlass coronabedingt abgesagt.