Oberdorf SVP befürwortet Ausbau der Gemeindeverwaltung in der Dorflaube Die SVP Oberdorf sagt Ja zum geplanten Umzug der Gemeindeverwaltung. Zu den nationalen Abstimmungen fasst sie die gleichen Parolen wie die Kantonalpartei.

Die SVP Oberdorf hat ihre Parole zum Ausbau der Gemeindeverwaltung gefasst. Die Partei habe für diese Abstimmung eine Extra-Parteiversammlung abgehalten und die Vorlage kontrovers diskutiert, wie sie in einer Mitteilung schreibt.

An der Schlussabstimmung gab schliesslich die Mehrheit der anwesenden Mitglieder das Ja für den geplanten Umzug der Gemeindeverwaltung in die in Planung stehende Überbauung Dorflaube. Die SVP Oberdorf sehe Potenzial und Chancen, die mit dem geplanten Umzug entstehen könnten. Dennoch seien noch einige Fragen restlos zu klären.

Weiter fasste die Ortspartei ihre Parolen zu den eidgenössischen Abstimmungen vom 15. Mai. Diese überschneiden sich mit jener der Kantonalpartei: Nein zur Änderung vom Filmgesetz, Nein zum Transplantationsgesetz und Ja zu Frontex. (KG)