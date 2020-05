Oberdorfer Unternehmen übernimmt Stanser Ruess Immo Die Übernahme der Ruess Immo durch K. Bucher Immobilien Treuhand geschieht im Namen einer Nachfolgeregelung.

Im Corona-Abstand, aber unternehmerisch nah: Silvia Ruess und Christoph Alfons Herber. Bild: PD

(sok) K. Bucher Immobilien Treuhand übernimmt die Ruess Immo im Rahmen einer Nachfolgeregelung, wie es in einer Mitteilung heisst. Der Standort in Stans, Name und Kontaktdaten bleiben fürs Erste bestehen. Erst 2021 werden Eigentümerin Silvia Ruess und ihre Mitarbeiterinnen in die Büros von K. Bucher Immobilien Treuhand in Oberdorf ziehen.

«Diese Übernahme ist eine optimale Lösung», sagt Ruess, «unseren Kunden können wir jetzt sogar einen Mehrwert bieten, denn K. Bucher ist nicht nur im Bewirtschaften von Liegenschaften stark, sondern auch im Bewerten und Verkaufen.»

Auch Christoph Alfons Herber, Geschäftsleiter und Inhaber von K. Bucher Immobilien Treuhand, freut sich: «Die Ruess Immo hat einen sehr guten Ruf, Silvia Ruess und ihre Mitarbeiterinnen sind kompetente und unternehmerisch denkende Persönlichkeiten, sie passen sehr gut zu K. Bucher.» Das Unternehmen, tätig in der ganzen Zentralschweiz, wächst mit der Übernahme auf elf Mitarbeitenden.