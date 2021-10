Obwalden Die Tambouren laden zum Geburtstagsständchen – ein Jahr nach dem Jubiläum Die Tambouren Obwalden feierten ihren 20. Geburtstag und zogen mit Trommlern zur Freude der Bevölkerung durchs Sarner Dorf.

In Sarnen fand das 20-Jahre-Jubiläum der Tambouren Obwalden statt. Bild: Christian Aeschlimann (Sarnen, 23. Oktober 2021)

Auch die Sonne schien ihre helle Freude zu verspüren, als am Samstag knapp 20 Trommler mit strammem Rhythmus am Wochenmarkt vorbei durchs Sarner Dorf zogen, um beim Hotel Krone ihren 20. Geburtstag mit einem flotten Ständchen zu feiern.

Jung und Alt eilte herbei, um mitzufeiern und den Musikanten zu gratulieren. «So viel Volk bedeutet doch, dass Tambouren Obwalden (TO) zum musikalischen Fussabdruck der Gemeinde und des Kantons gehören», betonte ein anonymer Besucher unserer Zeitung gegenüber. Dieser Meinung war wohl auch der Sarner Gemeindepräsident Jürg Berlinger, der den jubilierenden Trommlern die Wertschätzung und die besten Grüsse aus dem Gemeindehaus überbrachte.

«Tambouren sind Extremsportler»

Eigentlich ist die Truppe bereits 21 Jahr alt. Exakt vor einem Jahr musste sie der Pandemie wegen auf die geplante Geburtstagsfeier verzichten. Das von Hans Surek, dem weit über die Kantonsgrenzen hinaus bekannten Instrumentallehrer und Berufsschlagzeuger, geleitete Ensemble erfreute sein Publikum mit Märschen und Rhythmen, welche man von den unzähligen Auftritten der vergangenen zwei Jahrzehnte her bereits kennen dürfte. Genauso erklangen jedoch auch Kompositionen, welche die musikalische Entwicklung der Gruppe verdeutlichten. «Der Aufwand der TO ist für alle erträglich und wird es auch weiterhin bleiben», gab Surek in seiner Moderation zu verstehen. «Eine Probe alle drei Wochen, das muss reichen.» Er bekräftigte zudem, dass es sich bei seiner Formation um «Extremsportler» handelt. «Wir nehmen regelmässig an Marathons und Halbmarathons teil.» Die Tambouren geben nämlich seit Jahren am Streckenrand den Athletinnen und Athleten den Takt an und verteilen damit rhythmische Motivationsspritzen.

Zur Überraschung des «Cheftambours» wartete Fredy Tschanz mit einer Laudatio auf. «Hans ist der Baumeister unserer – man könnte fast sagen – grossen Erfolgsgeschichte.» Es gelinge ihm immer wieder, die vielen «Alpha Tiere» der Gruppe mit Gespür und Kompetenz auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen. «Im Emmental würde man uns ohne unseren Leiter wohl die <Kummerbuben> nennen», meinte der Moderation mit ironischem Unterton. Tschanz weiter. «Wir sind sehr einfach zu führen, bestehen wir doch ausschliesslich aus Talenten und ewigen Talenten.» Für das riesige Engagement und die starken Nerven – «zu Gotteslohn» – nahm Surek den Dank seiner Kollegen entgegen – dies zusammen mit einem herzlichen Applaus des Publikums.

Das Wort der alten Garde

Noldi Durrer, der Erbauer der wundervollen und bestens klingenden Trommeln der Gruppe, äusserte sich während des Volksapéros unserer Zeitung gegenüber zu seiner Vergangenheit und Zukunft bei den TO. Er gesellte sich vor vielen Jahren ohne spezifische Schulung zum Ensemble. Seine musikalische Herkunft beschränkte sich vor allem auf fasnächtlich orientierte Formationen – unter anderem auf die legendären «Sarner Gammler».

Zwei Veteranen der ersten Stunde: Fredy Tschanz und Noldi Durrer (von links). Bild: Christian Aeschlimann (Sarnen, 23. Oktober 2021)

Das Geschick an der Trommel eignete sich Noldi bei den TO an. «Das habe ich bis auf den heutigen Tag keinen Augenblick bereut. Ich werde in eineinhalb Jahren 80 Jahr alt und schaue dann, ob ich noch zehn Tambourenjahre anhänge», gab er humorvoll zu verstehen. Durrers These: «Trommeln ist gut fürs alternde Gehirn. Du musst viele Noten lesen und auf dem Instrument sofort in Schläge umsetzen!» Sein Kollege aus der alten Garde, Fredy Tschanz, erlernte die Trommelkunst in der Sarner Jungmusik und anschliessend bei den Tambouren der Feldmusik. «Wir wurden damals regelmässig zum Lernen und Üben zu den fortgeschrittenen Kollegen nach Stans gefahren», erinnert er sich. Als Mitbegründer der Tambouren Obwalden ist sich Tschanz bewusst, dass mit seinem Jahrgang «trommlerisch mehr und mehr gefordert wird». Er will sich jedoch weiterhin und mit Überzeugung engagieren.

Die Sonne versprühte immer noch Freude und verleitete zahlreiche Gäste dazu, mit den «Geburtstagskindern» bei Speis und Trank einige weitere Stunden zu verbringen.