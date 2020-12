Obwalden/Nidwalden Leben und Arbeiten in Berlin und New York: Zwei einheimische Künstler bekommen für 2022 Atelierstipendien zugesprochen Die Stanserin Thaïs Odermatt und der Giswiler Joël Kuster werden 2022 vier Monate in New York respektive in Berlin verbringen. Mit dem Atelierstipendium geben ihnen die Kantone Ob- und Nidwalden die Möglichkeit, sich vertieft mit ihrem Kunstschaffen auseinanderzusetzen.

Leben und Wohnen in einem Atelier, sich mit anderen Künstlern austauschen und dabei keine Sorgen um den Unterhalt haben. Für vier Monate werden dies Thaïs Odermatt aus Stans und Joël Kuster aus Giswil erfahren dürfen. Die Kantone Nid- und Obwalden haben den beiden ein Atelierstipendium für das Jahr 2022 zugesprochen. Während es für die Filmemacherin Thaïs Odermatt nach Manhatten/New York geht, wird der Gitarrist und Musikveranstalter Joël Kuster in Berlin seinem Wirken nachgehen. Beide dürfen sich während vier Monate vertieft ihrem künstlerischen Schaffen widmen und leben in dieser Zeit unentgeltlich in der Atelierwohnung und erhalten von ihren Heimatkantonen zusätzlich einen Zuschuss für die Lebenskosten.

Thaïs Odermatt will sich neuem Dokumentarfilm widmen

Filmemacherin Thaïs Odermatt wird 2022 für vier Monate im Zentralschweizer Atelier in New York leben und arbeiten. Bild: PD

Thaïs Odermatt (*1980) ist in Stans aufgewachsen und arbeitet seit 2009 als freischaffende Filmemacherin, Cutterin und Videokünstlerin. Sie machte den Abschluss des Bachelorstudiums an der Hochschule für Gestaltung und Kunst Luzern und des Masterstudiums Dokumentarfilmregie an der Filmhochschule Babelsberg Konrad Wolf. Ihre Arbeiten als Regisseurin (unter anderem «Nid hei cho» und «Kurt und der Sessellift») sowie als Cutterin («En la Boca») wurden auf zahlreichen internationalen Filmfestivals gezeigt und ausgezeichnet. Während des Aufenthalts in New York möchte sie mit einem kurzen Dokumentarfilm dem Wesen der Karaokekultur nachgehen. Als Leitsatz über diesem Plan steht: «Sich kreativ für Menschen ausdrücken, die man liebt, auch wenn mal ein Ton nicht stimmt.»

Joël Kuster will sein Gitarrenspiel weiterentwickeln

Musiker Joël Kuster erhielt vom Kanton Obwalden das Atelierstipendium zugesprochen und wird 2022 vier Monate in Berlin weilen. Bild: PD

Joël Kuster (*1984) entschied sich nach der Matura für eine musikalische Ausbildung an der Jazzschule Luzern. Er genoss Unterricht sowohl bei Roberto Bossard als auch bei Christy Doran und schloss 2010 mit dem Masterdiplom ab. Seither spielte er in zahlreichen Jazz-, Pop-, und Blues-Bands, begleitete unter anderem Polo Hofer, Heidi Happy oder Knackeboul. Pro Jahr absolviert er rund 100 Liveauftritte in Europa und den USA. Zurzeit ist er Gitarrist in elf verschiedenen Formationen, darunter das grenzenlose Aruba Trio, die Brass-Funk-Band Spinning Wheel oder das Improvisationstheater Improkrimi. Zudem tritt er als Sideman bei der Lucerne Concert Band, im Le Théâtre sowie etlichen Jazz-ad-hoc-Formationen auf. Seit 2010 programmiert er die Obwaldner Konzertreihe «Jazz in Sarnen». Seinen Aufenthalt in Berlin will der 36-jährige, heute in Luzern wohnhafte Kuster nutzen, um sein Netzwerk zu erweitern, Unterricht bei Gitarrenmeistern zu nehmen und möglichst viele Konzerte zu erleben.

Zentralschweizer Kantone vergeben regelmässig Atelierstipendien

Seit 2000 betreibt der Kanton Zug zusammen mit dem Kanton Schwyz ein Wohnatelier für Kunstschaffende in New York, an welchem auch die Kantone Uri, Obwalden und Nidwalden beteiligt sind. Zudem bieten die Zentralschweizer Kantone (inkl. Glarus, jedoch ohne Zug) ihren Kunstschaffenden diverser Sparten (Bildende Kunst, Angewandte Kunst, Literatur, Musik, Tanz, Theater, Fotografie, Film) seit 2003 auch die Möglichkeit eines viermonatigen Aufenthalts in Berlin. Neben Nid- und Obwalden schicken 2022 auch die Kantone Luzern und Schwyz Kunstschaffende nach Berlin, während die Atelierplätze 2020 der Kantone Schwyz und Zug coronabedingt auf das Jahr 2022 verschoben wurden.