Öffentlicher Verkehr Ortsbus Hergiswil bedient eine neue Haltestelle Pünktlich zur Eröffnung der Badesaison Ende April wird auch die neue Haltestelle «Badi» in Betrieb genommen.

Der Ortsbus Hergiswil bedient ab Ende April auch die Badi Hergiswil, deren Haltestelle sinnigerweise «Badi» heisst. Bild: Matthias Piazza (Hergiswil, 15. Juni 2020)

Im Rahmen eines Testbetriebes fährt der Ortsbus seit März 2020 durch die Gemeinde Hergiswil. Stündlich fährt der Bus die Routen Bahnhof–Büel–Bahnhof sowie Bahnhof–Buolterli–Bahnhof. Die Fahrt mit dem Ortsbus ist für alle Passagiere gratis.

Pünktlich zur Eröffnung der Badesaison am Samstag, 30. April, wird auch die neue Haltestelle «Badi» in Betrieb genommen, wie die Gemeinde Hergiswil bekanntgibt. Auf Wunsch vieler sei die Haltestelle «Badi» neu in den Fahrplan des Ortsbusses aufgenommen worden, heisst es weiter.

Der Ortsbus fährt auf der Route Buolterli die Haltestelle «Badi» stündlich an. Somit kann die Badi bequem und gratis mit dem Ortsbus erreicht werden. Zudem bedient der Ortsbus Hergiswil neue Haltestellen im «Grauenstein» (Route Büel) und beim «Kurplatz» (Route Buolterli). (sez)