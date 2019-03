Oliver Mattmann wechselt zum Kanton Nidwalden In eigener Sache Markus von Rotz

Oliver Mattmann. (Bild Dominik Wunderli)





Unser langjähriger Mitarbeiter Oliver Mattmann (39) wechselt auf den 1. April zum Kanton Nidwalden. Er übernimmt dort die Stelle des Informations- und Kommunikationsbeauftragten als Nachfolger der Ende Jahr ausgeschiedenen Noémie Schafroth. Berufsbegleitend hat er vor Jahren an der Hochschule Luzern ein CAS in Unternehmenskommunikation erworben.

Oliver Mattmann hat sein ganzes bisheriges Arbeitsleben unserer Zeitung gewidmet. Nach einem Volontariat im Jahr 2000 stieg er auf bis zum stellvertretenden Redaktionsleiter. Diese Funktion übernahm er 2012.

Unser Kollege hatte am Donnerstag seinen letzten Arbeitstag. Wir danken ihm herzlich für seinen überaus grossen Einsatz, die sehr angenehme Zusammenarbeit und seine vielen Ideen für interessante Geschichten über unsere beiden Kantone. Persönlich danke ich ihm für sein grosses Engagement in der Funktion als Stellvertreter und wünsche ihm in der neuen Funktion, die ja eine Schnittstelle zu den Medien und damit auch zu unserer Zeitung ist, Erfüllung und interessante neue Erfahrungen.

Markus von Rotz Redaktionsleiter Nidwaldner/Obwaldner Zeitung