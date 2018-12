Die Schmetterlinge hatten ihren Flugtag am Miesenstock im Langisgebiet (Bild: Erika Zumstein)

Die Flügel verraten den Namen dieses Falters, gesehen im Naturschutzgebiet Gnappi in Stans: Goldene Acht. (Bild: Bruno Schuler)

Falter zum Dritten: Dost mit Schmetterling und Biene, gesehen in Giswil unter dem Rietlisteg. (Bild: Sonja Küchler)

Die Sommerhitze brachte dem Bauern in Oberdorf grosse Ernte. (Bild: Edith Pargger)

In ihrem Garten in Dallenwil fand unsere Leserin diese Laune der Natur: ein siebenbeiniges Rüebli. (Bild: Lisbeth Küttel)

«Unsere Schattenplätze auf dem Langis» - aus und in der Natur. (Bild: Hedy Andrich)

Nicht überall sah man den Blutmond am 27. Juli so gut wie auf der Tannalp vor der Titlisbergkette - auch wenn unser Fotograf mit Photoshop nachgeholfen hat, wie er selber dazu schreibt. (Bild: Niklaus von Rotz)

Nicht stören – das Grosi lässt am Trübsee die Seele baumeln. (Bild: Brigitte Wyrsch)

Ein besonders idyllisches Badevergnügen für Ria und This auf der Alp Egghittä (Mörli). (Bild: Lisbeth Burch)

So idyllisch präsentierte sich die aufgehende Sonne in Ennetbürgen am 17. Juli. (Bild: Josef Bernasconi)