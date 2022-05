Orientierungstag Neues System und Frauenrekord: 190 junge Menschen informieren sich in Oberdorf über die Schweizer Armee Das Nidwaldner Kreiskommando führt die Orientierungstage dieses Jahr mit einem Marktplatzsystem durch – und verzeichnet einen Frauenrekord.

Bin ich hartnäckig und gebe Vollgas? Kann ich gut mit Technologie umgehen? Helfe ich gerne anderen und schrecke vor Notsituationen nicht zurück? Mit diesen Fragen beschäftigen sich jedes Jahr stellungspflichtige Männer und freiwillige Frauen aus dem Kanton Nidwalden am Orientierungstag auf dem Waffenplatz Wil in Oberdorf, um herauszufinden, welche der verschiedenen Funktionen innerhalb der Armee am besten zu ihnen passt.

Stellungspflichtige Nidwaldner sollen auf spielerische Art herausfinden, welche Funktion zu ihnen passt. Bild: Manuel Kaufmann (Oberdorf, 4. Mai 2022)

Am Orientierungstag werden die jungen Männer und Frauen mit vielen Informationen eingedeckt. Um den Tag weniger theorielastig und spannender zu gestalten, hat man dieses Jahr im Kanton Nidwalden ein Marktplatzsystem eingeführt. Die Nidwaldner Stellungspflichtigen des Jahrgangs 2004 sind die Ersten, die mit dem neuen System auf ihre Rekrutierung vorbereitet werden. Kreiskommandant Ronald Rickenbacher erklärt: «Wir wollen den jungen Menschen die Möglichkeit geben, selbstständiger herauszufinden, welches Team ihnen am besten entspricht.» Die verschiedenen Funktionen in der Armee werden neu in vier Teams eingeteilt. Es gibt Kämpferinnen, Helfer, Unterstützerinnen und Techniker.

Ronald Rickenbacher, Kreiskommandant des Kantons Nidwalden. Bild: Manuel Kaufmann (Oberdorf, 4. Mai 2022)

Zu jedem Team gibt es einen Marktstand, bei dem sich die Teilnehmenden eigenständig über die verschiedenen Funktionen informieren können. Unterstützt werden sie von jungen Milizoffizieren und Unteroffizieren, den Moderatoren. Für sie ist der Orientierungstag in der Form anspruchsvoller geworden. «Die Moderatoren können nicht mehr von den Folien ihrer Präsentationen leiten lassen, sondern gehen aktiv auf die jungen Leute zu», sagt Rickenbacher. Dabei sollen sie die Teilnehmenden auch etwas herausfordern. «Sie sollen bewusst nachhaken, wenn jemand sagt, dass ihm oder ihr eine Funktion nicht zusagt», so Rickenbacher.

Auf spielerische Art Funktionen ausprobieren

Wer schon eine Ahnung hat, in welche Richtung es gehen soll, kann auf spielerische Art testen, ob er oder sie für die Aufgaben einer Funktion geeignet ist. So können an Motorfahrer Interessierte auf einer Karte bereits erste Routenplanungen vornehmen oder vermeintliche Technikerinnen mit einem Stromkreis experimentieren. An weiteren Ständen können sich die jungen Leute über den Zivildienst, den Zivilschutz oder die verschiedenen Waffen informieren oder die Disziplinen der Sportprüfung, die sie an der Rekrutierung erwartet, ausprobieren.

Ronald Rickenbacher hat bereits erste Rückmeldungen von Teilnehmenden und den Moderatoren zum diesjährigen Orientierungstag ausgewertet. Diese seien sehr positiv ausgefallen. «Das bestärkt uns, diesen interaktiven Weg weiterzugehen», so Rickenbacher.

Sandro Scherer (17) aus Ennetmoos sieht sich bei den Motorfahrern. Bild: Manuel Kaufmann (Oberdorf, 4. Mai 2022)

Einer der stellungspflichtigen Nidwaldner ist der 17-jährige Ennetmooser Sandro Scherer. Für ein Team habe er sich noch nicht entscheiden können. Vor dem Orientierungstag tendierte er zu einem Dienst als Motorrad- oder Panzerfahrer. Nun schaut er sich auch den Stand des Kämpfer-Teams genauer an.

So viele Frauen wie noch nie

Dieses Jahr nehmen in Nidwalden neben 173 Männern auch 17 Frauen am Orientierungstag teil. Ronald Rickenbacher zeigt sich erfreut: «So viele Frauen durften wir noch nie begrüssen.»

Arlyne Ettlin (18) aus Beckenried will die RS als Einheitssanitäterin machen. Bild: Manuel Kaufmann (Oberdorf, 4. Mai 2022)

Eine der Frauen ist die 18-jährige Arlyne Ettlin aus Beckenried. Den Orientierungstag findet sie spannend und lehrreich. Ihre Wunschfunktion kannte sie aber schon vorher: «Ich möchte als Einheitssanitäterin im Militär erste Erfahrungen als Rettungssanitäterin sammeln.» Diesen Beruf möchte Arlyne Ettlin später auch zivil ausüben.

Anouk Alder (18, links) und Saskia Amstutz (18) wollen sich einen Eindruck von der Armee verschaffen. Bild: Manuel Kaufmann (Oberdorf, 4. Mai 2022)

Zwei weitere Frauen, die sich am Orientierungstag über die Armee informieren wollen, sind die 18-jährige Saskia Amstutz aus Buochs und die gleichaltrige Anouk Alder aus Büren. Beide sind noch nicht sicher, ob sie Militärdienst leisten wollen. Sie sind sich aber einig, dass sie damit nicht nur etwas Wertvolles für die Gesellschaft, sondern auch für sich selbst tun könnten. Bei Anouk Alder hängt vieles von der Rekrutierung ab. Die gelernte Fachangestellte Gesundheit möchte Neues erleben und aufgrund ihrer Leidenschaft für Pferde Trainsoldatin werden. «Falls sie mich wegen meiner Ausbildung bei den Sanitätstruppen einteilen, werde ich die RS nicht machen», so Alder. Auch Saskia Amstutz möchte nach der Lehre neue Erfahrungen machen. Falls sie die RS macht, könnte sie sich vorstellen, Rettungs- oder Sanitätssoldatin zu werden.