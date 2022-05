Ortsfeuerwehren Nid- und Obwalden Feuerwehren erhalten 62 neue Kaderleute Vom 25. bis 29. April wurden in Giswil Feuerwehrsoldaten aus verschiedenen Gemeinden zu Gruppenführern ausgebildet.

Im Gruppenführerkurs der Ob- und Nidwaldner Feuerwehren wurde Wissen aufgefrischt sowie Neues vermittelt. Bilder: Primus Camenzind (Giswil, 29. April 22)

Das Feuerwehrinspektorat der Kantone Obwalden und Nidwalden lud die Kommandanten der Ortsfeuerwehren und die Vorsteher der entsprechenden Departemente in den Gemeinden zu zwei aufschlussreichen Besuchsstunden auf dem Areal der Mehrzweckhalle Giswil. Für einen Rundgang stand der Kursleiter Oberstleutnant Urs Röthlisberger unserer Zeitung mit spannenden Informationen zur Seite. «Wir führen diesen Gruppenführerkurs alle zwei Jahre für sämtliche Feuerwehren von Ob- und Nidwalden durch. Die Verantwortung dafür liegt bei mir, weil ich im Inspektorat auch Ausbildungschef für beide Kantone bin», erklärte er.

Kursleiter Oberstleutnant Urs Röthlisberger.

Damit sich die Teilnehmer auf die Kurswoche ausreichend vorbereiten konnten, fanden vorgängig zwei Vorbereitungsabende statt. Für die ehemaligen Feuerwehrrekruten, welche nach einem Dienstjahr zu Soldaten wurden, ist dies der allererste Kaderkurs, «denn wir benötigen immer wieder Gruppenführer im Rang von Unteroffizieren, solche, die sich in späteren Jahren teilweise zu Feuerwehroffizieren ausbilden lassen», gab Röthlisberger zu verstehen. Es waren 62 Teilnehmer aus den Gemeinden der beiden Halbkantone in Giswil. «Wir sind kameradschaftlich und denken überregional. In unseren Reihen sind auch Teilnehmer aus dem Kanton Uri, weil dort dieses Jahr keine gleichartige Kurswoche durchgeführt wird.»

Kameraden testen sich gegenseitig

«Die Woche war sehr intensiv, und die Ausbildungszeit wurde bestmöglich genutzt», erklärte der Kursleiter. Es wurde ein Löschparcours absolviert, man übte sich am Funk in der Befehlsgebung, im Umgang mit der Wärmebildkamera, simulierte Rettungen über die Leiter, machte sich als «Verbraucher» (technisches Zubehör) ans Werk und trainierte Einsätze mit dem TLF (Tanklöschfahrzeug). Ausserdem waren die Teilnehmer gefordert, für die letzten beiden Kurstage eigene Lektionen vorzubereiten. Es ging darum, bei den Kameraden der jeweiligen Gruppe das erarbeitete Wissen zu testen, etwa über Rettungsdienste, technische Hilfeleistungen oder Brandbekämpfung. All dies geschah vor den wachsamen Ohren und Augen von Instruktoren, die als Klassenlehrer fungierten.

In seinen Worten an die Besucherinnen und Besucher gab der Feuerwehrinspektor Oberst Toni Käslin zu bedenken, «dass alle am Kurs Beteiligten, die Klassenlehrer, der Kursstab oder die Teilnehmer, am zivilen Arbeitsplatz eine Woche Ferien geopfert oder Überzeit abgebaut haben, denn Feuerwehrleute in der Schweiz sind zu 98 Prozent <Milizler>». Die Aufgaben der Feuerwehr würden immer komplexer, und trotzdem sei es wichtig, «dass wir unsere Leute auch im Milizsystem professionell auf ihre zukünftigen Aufgaben vorbereiten können». Käslin bedankte sich unter anderem auch für den Goodwill, die Infrastruktur und die finanzielle Unterstützung in den Gemeinden, ebenso für die Bereitschaft der Bevölkerung, die es ermögliche, dass man am Objekt üben kann, dort, wo der Ernstfall schlussendlich stattfindet.

Die Gruppenführerkurs konnten an Geräten üben, die selten zum Einsatz kommen.

Vom Soldat zum Gruppenführer

Auf dem Rundgang im Übungsgelände rund um die Mehrzweckhalle liess Urs Röthlisberger wissen, dass sich das Feuerwehrinspektorat Obwalden/Nidwalden an das «Reglement Basiswissen der Feuerwehrkoordination Schweiz» hält. Die bereits erwähnten Teilnehmerlektionen an den Posten «Verbraucher» und «Rettungsdienst» waren nach Darstellung des Kursleiters sehr aufschlussreich «und haben gezeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind». Röthlisberger ist sich bewusst, dass nach dieser Woche «der Rucksack mit Wissen allerdings nur halb gefüllt ist, denn der wesentliche Teil der Ausbildung findet in den Ortsfeuerwehren statt». Das Inspektorat sei jedoch auf das Feedback von aussen angewiesen, um Optimierungen vornehmen zu können.

Zum Abschluss des Gruppenführerkurses fand am Freitagnachmittag die Übung «Bergmandli» statt. «Der Teilnehmer wird dabei nicht mehr als Soldat, sondern bereits als Gruppenführer wahrgenommen», betonte Röthlisberger.