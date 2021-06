Pandemie Maskenpflicht fällt auch an den Nidwaldner Schulen Die Maskentragpflicht im Präsenzunterricht wird auf den 28. Juni aufgehoben. Der Nidwaldner Regierungsrat hat den Entscheid aufgrund der epidemiologischen Lage und dem abnehmenden Ansteckungsrisiko gefällt.

An sämtlichen Schulen des Kantons Nidwalden wird die Maskentragpflicht für Lehrpersonen und Schülerinnen und Schüler per Montag, 28. Juni, aufgehoben, wie die Staatskanzlei Nidwalden mitteilt. Das gilt auch für das Gymnasium und die Berufsfachschule, bei welchen die Zuständigkeit inzwischen vom Bund wieder zurück an den Kanton gegangen ist. Gründe dafür sind die sich stets verbessernde epidemiologische Lage, die fortschreitende Impfung der Bevölkerung sowie die Lockerungen des Bundesrates.

Die Aufhebung der Maskentragpflicht an den Schulen erfordert eine entsprechende Änderung der kantonalen Covid-19-Verordnung. Die Schutzkonzepte an den Schulen des Kantons und der Gemeinden werden ebenfalls angepasst. Die nach wie vor geltenden Hygieneregeln des Bundes sind weiterhin einzuhalten, heisst es in der Mitteilung weiter. Lehrpersonen sowie Schülerinnen und Schüler können weiterhin freiwillig eine Maske zum Selbstschutz tragen. (sok)