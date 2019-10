Parkiertes Auto in Stans beschädigt – Polizei sucht Zeugen Am Dienstag ist in Stans auf einem Parkplatz ein parkiertes Fahrzeug beschädigt worden. Die Polizei sucht Zeugen.

(fmü) Eine unbekannte Frau beschädigte mit ihrem Fahrzeug auf dem Kundenparkplatz «Wohnsein» an der Buochserstrasse 5 in Stans einen parkierten schwarzen BMW an der rechten hinteren Seite. Das schreibt die Kantonspolizei Nidwalden in einer Mitteilung. Die Frau sei mit einem hellen Personenwagen unterwegs gewesen und habe sich vom Parkplatz entfernt, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Gemäss Polizei fuhr sie mutmasslich in Richtung Kreuzstrasse weiter.

Personen, welche Hinweise zur Identität oder dem Fahrzeug der gesuchten Lenkerin machen können, werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei Nidwalden (041 618 44 66) zu melden.