Parolenfassung Nidwaldner SP empfiehlt zweimal Ja und zweimal Nein Die SP Nidwalden hat ihre Parolen für die kommenden Abstimmungen gefasst. Für das Referendum der Mutterpartei gegen die Abschaffung der Stempelsteuer half die Kantonalpartei mit einer Unterschriftensammlung.

Die SP Nidwalden setzt sich in der Abstimmung vom 13. Februar für eine Annahme des Mediengesetzes ein. Bild: Belinda Schmid

Die Medien stehen im digitalen Zeitalter unter Druck. Die Qualität sinkt, die Verbreitung von Fake News nimmt zu. Doch eine funktionierende Demokratie braucht unabhängigen und vielfältigen Journalismus. Die SP sagt klar Ja zum Medienpaket.

Dezidiert Nein sagt die Partei hingegen zur Abschaffung der Stempelsteuer; die SP-Mutterpartei hat bekanntlich das Referendum gegen die Abschaffung der Stempelsteuer lanciert. Auch die SP Nidwalden hat aktiv Unterschriften gesammelt. Die SP Nidwalden schreibt dazu in einer Medienmitteilung vom Donnerstag: «Konzerne und Grossfirmen bezahlen seit vielen Jahren immer weniger Steuern. Neu soll auch die Emissionsabgabe auf Eigenkapital (Stempelsteuer) aufgehoben werden. Der Bund verliert dabei 250 Millionen Franken pro Jahr. Die Bevölkerung hingegen bezahlt Steuern auf Konsumgüter, den Lohn, die Rente und immer mehr Gebühren und Abgaben.» Für Landrat Daniel Niederberger (Stans) ist klar: «Eine weitere Salamischeibe in der Höhe von jährlich 250 Millionen Franken müssten andere bezahlen: die Bevölkerung in Form von höheren Steuern.»

Ja zum Tabakwerbeverbot, Nein zum Tier- und Menschenversuchsverbot

Jedes Jahr sterben Tausende Menschen in der Schweiz an den Folgen des Tabakkonsums. Die Mehrheit der Raucher/innen greift bereits als Minderjährige zur Zigarette. Werbung spiele dabei eine wesentliche Rolle, schreibt die SP. Für die Partei ist die Gesundheit der Menschen wichtiger als das Streben nach Profit und sagt deshalb Ja zum Schutz der Kinder und Jugendlichen vor Tabakwerbung. Der ausgearbeitete Gegenvorschlag erreiche das Zielpublikum nicht und sei deswegen ungenügend.

Die SP empfiehlt ein Nein zum Tier- und Menschenversuchsverbot: «Die Initiative stellt Forschung und Medizin vor unlösbare Probleme», heisst es in der Mitteilung. (sez)